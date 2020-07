AS Monaco Niko Kovac soll neuer Trainer bei der AS Monaco werden

Monaco. Niko Kovac steht vor der Rückkehr. Mehr als acht Monate nach seinem Aus beim FC Bayern soll der 48-Jährige den AS Monaco wieder auf Kurs bringen.

Niko Kovac steht fast ein Dreivierteljahr nach seinem Aus beim FC Bayern München vor einem neuen Engagement. Laut der Zeitung „L’Équipe“ wird der 48-Jährige beim französischen Fußball-Erstligisten AS Monaco als Trainer Nachfolger des Spaniers Robert Moreno. Nach zwei enttäuschenden Spielzeiten soll Kovac den Meister von 2017 wieder auf Kurs bringen. Im Gespräch ist ein langfristiger Vertrag.

Der Münchner Doublesieger Kovac war am 3. November 2019 nach einem 1:5 bei Eintracht Frankfurt als Chefcoach des deutschen Rekordmeisters FC Bayern freigestellt worden, sein bisheriger Assistent Hansi Flick übernahm das Amt. Kovac wurde danach zeitweise mit Hertha BSC in Verbindung gebracht, auch über ein mögliches Engagement bei Borussia Dortmund war medial spekuliert worden. Doch der Kroate hatte sich nach seiner Bayern-Zeit eine Station im Ausland zum Ziel gesetzt - jetzt könnte es die Mittelmeerküste werden.

Kovac hatte mit den Bayern in der Vorsaison die Meisterschaft und den DFB-Pokal gewonnen. Ein Jahr zuvor war er mit Eintracht Frankfurt Pokalsieger geworden. In der Schlussphase seiner Bayern-Amtszeit hatte Kovac allerdings den Rückhalt etlicher Spieler verloren. Dazu trauten ihm die Bosse nicht mehr zu, das Team nach der Pleite in Frankfurt wieder auf Kurs zu bringen. Zudem stimmte sie der Spielstil des Starensembles nicht zufrieden.

Niko Kovac hätte in Monaco viel Arbeit vor sich

In Monaco hätte Kovac erst einmal viel Arbeit vor sich. Nach Platz 17 in der Spielzeit 2018/19 enttäuschte der AS Monaco auch in der wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochenen Saison. Der Champions-League-Halbfinalist von 2017 kam in der Ligue 1 nur auf Platz neun. Viel Vorbereitungszeit hätte Kovac nicht: Die Saison in Frankreich startet am 23. August, erster Gegner für Monaco ist Stade Reims.

Die Monegassen wünschen sich Kontinuität auf dem Trainerposten. Der 42-jährige Moreno, der kurzzeitig spanischer Nationalcoach war, hatte den Posten in Monaco erst zum Jahreswechsel übernommen - die Trennung hat Monaco bislang genausowenig bestätigt wie die Verpflichtung von Kovac. Zuvor hatten der frühere Weltklasse-Profi Thierry Henry und der wiedergeholte Meistertrainer Leonardo Jardim nicht mit dem erhofften Erfolg beim AS Monaco gearbeitet. Jardim war zuvor von 2014 bis 2018 schon Coach.

Fußball-Nationalspieler Benjamin Henrichs trifft Kovac in Monaco nicht an. Der 23-Jährige ist für ein Jahr an RB Leipzig ausgeliehen. Im Anschluss besitzt RB eine Kaufoption. (dpa)