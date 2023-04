Oberschenkelverletzung: Modric fällt wohl länger aus

Madrid Mittelfeldspieler Luka Modric von Real Madrid droht in der entscheidenden Saisonphase länger auszufallen.

Der 37-Jährige zog sich am vergangenen Dienstag im Ligaspiel beim FC Girona (2:4) eine Blessur am hinteren linken Oberschenkel zu, wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte. Die Sportzeitung „Marca“ und andere spanische Medien berichteten, der kroatische Nationalspieler könnte dem Team um Ex-Weltmeister Toni Kroos länger fehlen.

Herber Schlag

Für Real wäre ein Ausfall von Modric vor dem Endspiel um den spanischen Pokal am 6. Mai gegen CA Osasuna und vor dem Halbfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Manchester City am 9. Mai ein herber Schlag. Im Rennen um den spanischen Meistertitel liegt der FC Barcelona nach 31 von 38 Spieltagen ohnehin mit elf Zählern Vorsprung fast uneinholbar auf Rang eins. Zur Schwere der Verletzung von Modric und zu einer möglichen Ausfallzeit machte Real zunächst keine offiziellen Angaben.