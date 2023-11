Länderspiel in Wien Österreichs Baumgartner: Zeigen, was Skifahrer drauf haben

Wien Das Duell gegen den großen Fußball-Nachbarn Deutschland gefällt auch Leipzigs Österreicher Baumgartner. Richtung EM in seiner Wahlheimat macht er einen lockeren Skifahrer-Spruch.

Vor dem Test-Duell mit Deutschland hat Christoph Baumgartner von RB Leipzig ein paar lockere Sprüche parat.

„Ich treffe ganz gern für Österreich im Happel-Stadion. Warum nicht gegen die Deutschen auch?“, sagte der 24-Jährige vor dem Länderspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) in Wien. Das Austria-Team hat sich vorzeitig für die EM qualifiziert und unter dem deutschen Trainer Ralf Rangnick an Selbstvertrauen gewonnen. Das macht auch der Mittelfeldspieler, der im Sommer von der TSG 1899 Hoffenheim nach Leipzig gewechselt ist, deutlich.

„Es ist natürlich etwas Spezielles, für uns Österreicher vielleicht immer noch ein Stück mehr als für die Deutschen. Immer da, der große Bruder, mit dem wir Österreicher uns gerne messen. Leider ziehen wir des Öfteren den Kürzeren, aber wir werden es versuchen. Wir sind nicht chancenlos, haben eine gute Quali gespielt, sind gut drauf und echt eine geile Mannschaft. Wir werden es Deutschland so schwer wie möglich machen und schauen, dass wir auch das Spiel gewinnen“, sagte Baumgartner.

Auch für die EM im kommenden Sommer sieht er sein Team mit guten Möglichkeiten, für eine Überraschung zu sorgen. „Wir fahren nicht hierher, um nur dabei zu sein, wir wollen schon zeigen, was wir Skifahrer auch draufhaben. Dann schauen wir mal, wie weit es geht“, sagte Baumgartner. Das Turnier in Deutschland fühle sich für ihn irgendwie an, wie eine Heim-EM. „Auch, wenn die Österreicher es vielleicht nicht so gerne hören.“