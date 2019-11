Berlin. Jürgen Klinsmann kehrt nach Deutschland zurück: Der ehemalige Bundestrainer übernimmt Hertha BSC. Sein erster Gegner: Borussia Dortmund.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Offiziell: Klinsmann übernimmt Traineramt bei Hertha BSC

Jürgen Klinsmann übernimmt bis zum Saisonende das Traineramt beim in die Krise geratenen Fußball-Bundesligisten Hertha BSC. Der Verein bestätigte die Meldung der "Bild"-Zeitung am Mittwochmittag. Klinsmann folgt auf Ante Covic, der vom Verein freigestellt wurde. Sein erstes Spiel bestreitet Klinsmann gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr).

"Die Entscheidung ist uns ungeheuer schwergefallen, denn Ante ist seit mehr als 20 Jahren Teil von Hertha BSC. Er hat den Job als Cheftrainer der Profimannschaft seit Sommer mit sehr viel Leidenschaft, Fachwissen und Akribie gelebt. Letztlich waren wir mit Blick auf die Entwicklung und die letzten Resultate der Meinung, dass Handlungsbedarf bestand. Wir bedauern diese Entwicklung. Ich möchte mich bei Ante für seinen Einsatz bedanken und wir werden mit etwas Abstand mit ihm über alternative Möglichkeiten zur Einbindung bei Hertha BSC sprechen", sagte Hertha-Geschäftsführer Michael Preetz.

Auch Covic äußerte sich: "Da Hertha BSC für mich nicht einfach nur ein Arbeitgeber ist, tut eine solche Entscheidung natürlich weh. Ich habe aber auch immer gesagt, dass dieser Verein bedeutender ist als einzelne Personen, denn ich liebe nicht nur diesen Beruf, sondern noch mehr liebe ich diesen Verein."

Klinsmann wurde in den Hertha-Aufsichtsrat berufen

Klinsmann war vor knapp drei Wochen als Bevollmächtigter der Tennor Holding von Geldgeber Lars Windhorst in den Aufsichtsrat berufen worden. Seitdem ist der Name Klinsmann bei Hertha BSC allgegenwärtig. Bereits in den vergangenen beiden Spielzeiten sah der 55-Jährige viele Partien, da sein Sohn Jonathan im Kader der Berliner stand. Gut zehn Jahre nach seinem krachenden Scheitern als Bayern-Coach (Saison 2008/2009) galt eine Rückkehr als Trainer aber als eher unwahrscheinlich. Vor seiner Zeit beim FC Bayern war Klinsmann Bundestrainer (2004 bis 2006), danach die Nationalmannschaft der USA (2011 bis 2016). Seine größten Erfolge als Trainer: der dritte Platz bei der WM 2006 und der Sieg beim Concacaf Gold Cup mit den USA 2013.

Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Alexander Nouri Klinsmanns Assistent. Nouri trainierte in der Bundesliga Werder Bremen und in der 2. Bundesliga den FC Ingolstadt. (dpa/fs)