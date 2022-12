Olympique Lyon bestätigt Übernahme durch US-Investor

Berlin Der französische Erstligist Olympique Lyon gehört künftig mehrheitlich der Eagle Football Holding des US-amerikanischen Investors John Textor.

Wie der einstige Serienmeister bestätigte, hat die Holding mehr als drei Viertel aller Club-Aktien im Wert von etwas mehr als 327 Millionen Euro gekauft. Eagle Football plant zudem eine Kapitalerhöhung in Höhe von insgesamt 86 Millionen Euro.

Die Holding besitzt bereits Anteile an Vereinen in Großbritannien, Belgien, Brasilien und in den USA.