Pistorius: Rückkehr zu Geisterspielen auch in Niedersachsen denkbar

Hannover. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hält volle Stadien derzeit nicht "für vermittelbar" und sieht mindestens Kapazitätsgrenzen.

Fußballspiele in Niedersachsen könnten wegen der steigenden Coronazahlen demnächst wieder in leeren Stadien stattfinden. Innenminister Boris Pistorius (SPD) stellte am Dienstag weiter beschränkte Stadion-Kapazitäten oder sogar die Rückkehr zu Geisterspielen in Aussicht. "Die Verordnung wird ab nächster Woche dann im Zweifel eben auch vorsehen, auf eine Kapazitätsgrenze von 25 Prozent herunterzugehen oder sogar zu Geisterspielen", sagte Pistorius in Hannover.

Ab wann eine solche Verschärfung in Kraft treten könnte, ist allerdings noch schwierig zu sagen. Dafür müsste Niedersachsen eine höhere Corona-Warnstufe im Land erreichen. Denkbar ist jedoch auch, dass der Bund Großveranstaltungen untersagen könnte.

Grundsätzlich kritisierte Pistorius jedenfalls, dass Fußballspiele aktuell trotz einer sich verschärfenden Coronalage immer noch vor großen Zuschauerzahlen stattfinden. "Ich habe da so meine Probleme mit - und Sie alle wissen, dass ich leidenschaftlicher Fußball-Anhänger bin", sagte der 61-Jährige.

An- und Abreise als Problem bei Fußballspielen

Dass Stadien wie am vergangenen Wochenende in Köln teilweise immer noch mit 50.000 Menschen ausgelastet werden, ist nach Ansicht des Ministers "in diesen Zeiten kaum zu vermitteln. Und auch wenn wir wissen, dass in den Stadien gut oder überwiegend gut kontrolliert wird: Die Hauptprobleme werden wir auf den Anfahrten haben im ÖPNV und in den Zügen", sagte Pistorius.

An diesem Mittwoch wird in Niedersachsen erst einmal die Warnstufe 2 in der Coronavirus-Pandemie erreicht. Aktuell dürfen Stadien und Hallen unter der 2G-Regelung nur zu 50 Prozent ausgelastet werden, maximal 25 000 Zuschauer sind dabei zugelassen.

Bremen sperrt Gästefans aus

In Bremen haben sich Innensenator Ulrich Mäurer und der Fußball-Zweitligist Werder Bremen zudem darauf verständigt, keine gegnerischen Fans aus Regionen mit hohen Inzidenzen ins Wohninvest Weserstadion mehr zu lassen. Das betrifft aktuell Anhänger aus Sachsen, Thüringen und Bayern und damit bereits das nächste Werder-Heimspiel am Freitagabend gegen den FC Erzgebirge Aue. (dpa)

