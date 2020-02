Pleite für Ronaldo, ManCity gewinnt bei Real Madrid

Madrid. Real Madrid steht in der Champions League vor dem Aus. Superstar Cristiano Ronaldo und Juventus Turin müssen nach einem 0:1 in Lyon zittern.

Ohne den deutschen Fußball-Nationalspieler Toni Kroos verlor Real Madird am Mittwoch das Hinspiel im heimischen Bernabeu-Stadion gegen Manchester City mit 1:2 (0:0). Isco hatte die Mannschaft von Trainer Zinedine Zidane in Führung gebracht (60. Minute). Doch Gabriel Jesus (78.) und der ehemalige Wolfsburger Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne (83./Foulelfmeter) drehten die Partie noch zugunsten des Teams von Ex-Bayern-Coach Pep Guardiola. Der noch amtierende englische Meister verschaffte sich damit eine hervorragende Ausgangsposition für das Rückspiel am 17. März. Bei Real sah Sergio Ramos in der 86. Minute wegen einer Notbremse Rot.

Superstar Cristiano Ronaldo droht in der Champions League auch im zweiten Anlauf mit Italiens Fußball-Rekordmeister Juventus Turin das vorzeitige Aus. Die „alte Dame“ unterlag ohne den nach einer Knie-OP noch fehlenden Ex-Nationalspieler Sami Khedira im Achtelfinal-Hinspiel beim französischen Vertreter Olympique Lyon 0:1 (0:1). Damit steht Juventus, das im Vorjahr in seiner ersten Königsklassen-Saison mit Ex-Weltfußballer Ronaldo im Viertelfinale ausschied, im Rückspiel am 17. März (Dienstag) unter erheblichem Druck.

Matchwinner für Lyon, das sich in der Vorrunde hinter Bundesliga-Herbstmeister RB Leipzig für die Runde der besten 16 qualifiziert hatte, war der künftige Berliner Lucas Tousart. Der 22-Jährige, den Bundesligist Hertha BSC schon in der Winterpause für 25 Millionen Euro von OL gekauft und danach bis zum Saisonende an den Tabellensiebten der Ligue 1 zurückverliehen hatte, erzielte nach 31 Minuten den Siegtreffer für die Gastgeber.

Ronaldo hofft auf seinen insgesamt sechsten Triumph in der Champions League. Vor seinem Wechsel von Real Madrid nach Turin, das in der Gruppenhase ein Stolperstein für Bundesligist Bayer Leverkusen war, hatte der portugiesische Europameister einmal mit dem englischen Rekordmeister Manchester United und später mit Real vier weitere Male Europas wichtigsten Vereinswettbewerb gewonnen. (dpa)