Preisexplosion im Revier – so viel kostet das Stadionbier

Essen Die steigende Inflation und der Ukraine-Krieg machen auch vor dem Bier und der Bratwurst nicht halt. Schalke und Bochum ziehen die Preise an.

Der Gerstensaft ist für viele Fans bei einem Fußballspiel einfach unverzichtbar. Dazu eine gute Bratwurst und schon wird das Stadionerlebnis aufgewertet. Dafür müssen die Anhänger in der kommenden Saison zum Teil jedoch tiefer in die Tasche greifen.

Der FC Schalke 04 hebt den Bierpreis für einen halben Liter um 40 Cent auf nun 4,60 Euro an. Der Verein begründet das mit den steigenden Beschaffungskosten der einzelnen Rohstoffe und einer deutlichen Kostensteigerung in der Produktion. Gleichzeitig weist man aber darauf hin, dass der Preis zuvor fünf Jahre stabil gewesen sei. In Kombination mit einer Bratwurst landet man auf Schalke am Ende bei 7,70 Euro. Nur 20 Cent günstiger ist der VfL Bochum, obwohl der Bierpreis sogar um 50 Cent auf 4,30 Euro stieg. Bei Borussia Dortmund blieb man beständig. Das Gesamtpaket kostet 8,20 Euro, das Bier allein 4,70 Euro.

MSV-Preise auf Bundesliga-Niveau, RWE erhöht nicht

Nicht nur in der Bundesliga steigen die Preise gewaltig. Auch der MSV Duisburg knüpft seinen Fans künftig mehr ab. Das Stadionbier kostet bei dem Drittligisten nun 4,50 Euro für den halben Liter, zuletzt waren es 3,50 Euro für allerdings auch 0,4 Liter. Umgerechnet liegt die Erhöhung also bei 12,5 Cent. Auch die Bratwurst verteuert sich auf 3,50 Euro. Mit dem schlanken Gesamtpreis von 8 Euro schlägt der MSV sogar manchen Bundesligisten, wie beispielsweise auch Schalke und Bochum. Der MSV-Rivale Rot-Weiss Essen hingegen wird die Preise nicht erhöhen.

In der Bundesliga führen die Bayern auch in Sachen Bier- und Bratwurstpreisen das Feld an. Der Rekordmeister erhöhte das Gesamtpaket um 1,30 Euro auf 10,50 Euro, wovon das Bier einzeln schon 5,50 Euro kostet. Das Preiswerteste bieten Wolfsburg, Bochum und Union. Das Bier allein ist an der Alten Försterei jedoch etwas teurer.

