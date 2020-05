Premier League: Klopp muss mit Liverpool weiter warten

Essen. Die Premier-League-Klubs wollen die Saison zu Ende spielen. Entscheidungen wie etwa einen Termin für den Neustart gab es am Freitag aber nicht.

Die englische Premier League bereitet sich in kleinen Schritten auf die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Corona-Pandemie vor. „Die Liga und die Klubs erwägen die ersten vorsichtigen Schritte vorwärts. Wir werden nur nach Vorgaben der Regierung, den Ratschlägen der medizinischen Experten und nach Beratungen mit den Spielern und Trainern in den Trainings- und Spielbetrieb zurückkehren“, hieß es in einer Erklärung nach einer Videokonferenz der Klubs am Freitag.

Entscheidungen wie etwa einen Termin für den Neustart gab es nicht – die Klubs allerdings erklärten ihre Absicht, die laufende Spielzeit fortzusetzen und ordnungsgemäß zu beenden. Medienberichten zufolge peilt die Premier League einen Wiederbeginn am 8. Juni an. Mannschaftstraining soll ab dem 18. Mai wieder möglich sein. Bis Ende Juli sollen die fehlenden 92 Partien als Geisterspiele über die Bühne gebracht werden.

Klopp ist neidisch auf Deutschland

Jürgen Klopp, der als Trainer mit dem Champions-League-Sieger FC Liverpool die Tabelle souverän anführt, sagte in einem Podcast seines Ex-Klubs Borussia Dortmund:„Man wird neidisch, wenn man sieht und hört, wie in Deutschland trainiert wird, wann angefangen wurde und seit wann die Spieler zumindest in Zweiergruppen trainieren dürfen. Wir sind noch im richtigen Lockdown.“

Doch nicht jeder freut sich auf den Neustart: „Die Mehrheit der Spieler hat Angst, weil sie Kinder und Familien haben“, sagte Stürmerstar Sergio Aguero vom Meister Manchester City in einem Video-Interview mit der Fußballshow El Chiringuito. (fs)