PSG holt Barcola - Kolo-Muani-Deal noch noch „weit entfernt“

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain hat den französischen U21-Nationalspieler Bradley Barcola für den Angriff verpflichtet.

Der vor kurzem 21 Jahre alt werdende Barcola kommt vom Liga-Rivalen Olympique Lyon zu PSG. In Medienberichten ist von 45 Millionen Euro Ablöse plus möglicher Bonuszahlungen von bis zu fünf Millionen Euro die Rede. Barcola erhielt in Paris einen Vertrag bis 2028. Für Lyon hatte er bereits als Achtjähriger gespielt, dort besaß er noch einen Vertrag bis 2026.

Kolo-Muani-Wechsel „weit entfernt“

Eine Einigung über einen Transfer von Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani zu PSG ist laut PSG-Chef Nasser Al-Khelaïfi noch nicht in Sicht. „Es ist kein Geheimnis, dass es ein Interesse gibt. Aber Frankfurt und wir sind noch weit voneinander entfernt, sehr weit“, sagte er dem Sender Canal+.