Rapinoe kokettiert mit US-Präsidentenamt, kritisiert Trump

Essen. US-Nationalspielerin Megan Rapinoe schließt eine zukünftige Kandidatur nicht aus. US-Präsident Trump nennt sie einen "weißen Nationalisten".

Megan Rapinoe ist eine starke Frau. Das strahlt die 34-Jährige als Fußballerin aus, wenn sie für die amerikanische Frauen-Nationalmannschaft aufläuft – und das zeigt sie immer wieder, wenn sie Aktivistin für die LGBTQ-Bewegung in Erscheinung tritt. Ihr liebstes Streitobjekt sind aber nicht die Gegnerinnen auf dem Rasen, sondern der mächtigste Mann der Welt: US-Präsident Donald Trump.

Mit Trump legt sich Rapinoe immer wieder gerne an. Nun legt die Weltmeisterin von 2019 mal wieder nach, denn sie schließt eine zukünftige Kandidatur für das wichtigste politische Amt in den USA nicht aus: „Ich schlage die Tür nicht komplett zu, aber es klingt schon wild“, sagte die Nationalspielerin im Interview mit Vice TV und ergänzte mit einem Lachen: „Wenn ich es tue, will ich den höchsten und krassesten Posten.“

Rapinoe hält andere allerdings für geeigneter für das Oval Office

Rapinoe relativierte in dem Gespräch ihre Aussagen allerdings und bewies, dass sie sich durchaus realistisch einschätzen könne: Denn die Offensivspielerin sieht durchaus andere Leute besser geeignet für das Oval Office. Rapinoe: „Ich mache hier nicht einen auf ,Ich bin die Klügste, ich sollte Präsidentin sein‘. Tatsächlich bin ich ziemlich ungeeignet für jegliche Position in der Regierung. Aber ich bin bescheiden genug, um anderen zu sagen: Du bist schauer, du machst dies und jenes.“

Den amtierenden Präsidenten Donald Trump bezeichnet Rapinoe indes als „weißen Nationalisten“, der Hass verbreite und die Gesellschaft spalte. Dies habe zu „mehr Verzweiflung, mehr Besorgnis und mehr Angst“ geführt.

Solidarität mit Kaepernick, Disput mit Trump

Keine Sportlerin hat 2019 mehr für Aufsehen gesorgt als die bekennend homosexuelle Kapitänin der US-Nationalmannschaft. Das Magazin Sports Illustrated kürte sie zum Sportler des Jahres. Bereits 2016 hatte sie die Proteste von Colin Kaepernick gegen Rassismus und Polizeigewalt unterstützt, als sie sich wie der Football-Quarterback beim Abspielen der Nationalhymne hinkniete. Als einzige Spielerin ihrer Mannschaft übrigens.

Bei der WM im vergangenen Jahr in Frankreich eskalierte dann auch der Streit mit Trump. Vor dem Viertelfinale gegen den Gastgeber hatte Rapinoe mit Blick auf Trumps Einladung zu einer möglichen Weltmeisterehrung gesagt: „Ich werde nicht in das fucking White House gehen.“ Turmp antwortete: „Megan soll erst mal gewinnen, bevor sie redet.“ Am Ende gewannen die USA den WM-Titel. (fs)