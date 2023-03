RB Leipzig hat sich nach City-Debakel „neu justiert“

Leipzig Vier Tage nach dem 0:7-Debakel bei Manchester City will RB Leipzig in der Bundesliga für eine Wiedergutmachung sorgen. Nach der herben Niederlage am Dienstag in der Champions League ließ Trainer Marco Rose seine Mannschaft weitgehend in Ruhe, sprach aber nun die Schwachstellen an.

„Wir haben uns zusammengesetzt und uns neu justiert. Wir haben die Dinge angesprochen, wie sie waren und sind. Klar, schaut der eine oder andere nun mehr auf uns. Dessen sind wir uns bewusst“, sagte Rose. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt Leipzig beim abstiegsbedrohten VfL Bochum an.

Bereits vor dem Hinspiel hatte es mit einem 0:3 in Mönchengladbach eine klare Niederlage gegeben. Daraufhin siegte RB gegen den VfL und startete eine Serie von 18 Spielen ohne Niederlage. Erkenntnisse gewinnt Rose daraus nicht zwingend: „Die Blaupausennummer ist im Fußball immer schwierig. Man lebt als Mensch, als Mannschaft von Gefühl, von Phasen. Es gibt Phasen, da tust du dich leichter, dann geht es mal schwerer. Es gibt Phasen, da hast du Glück und Phasen, wo man keinen reinmacht. Mit all den Dingen muss man arbeiten. Da hilft kein Bochum-Hinspiel und die Phase danach.“