Kommentar Real Madrid im Halbfinale: Was die Konkurrenz beunruhigen sollte

Essen. Benzema, Kroos und Modric - inzwischen zu alt? Von wegen. Ohnehin steht schon die nächste Generation in den Startlöchern. Ein Kommentar.

Real Madrid in einem Halbfinale der Champions League – nur Weihnachts- und Osterfest wurden jüngst regelmäßiger begangen. Verblüffende elf Mal in 13 Jahren gelang den Königlichen der Sprung unter die letzten Vier in ihrem Paradewettbewerb.

Jeden Herbst, wenn die Königsklasse aufs Neue beginnt, erwischt man sich mit der Prognose: Diesmal geht es nicht gut, diesmal können auch die großen Drei Karim Benzema (35), Toni Kroos (33) und Luka Modric (37) nichts mehr richten, weil Alter im Fußball eben nicht nur eine Zahl ist. Dann ist irgendwann Frühjahr, die Champions League geht in ihre wichtigen Wochen. Und man sieht, wie Benzema noch immer trifft, Modric mit dem Außenrist Pässe über das halbe Spielfeld streichelt, Kroos Bälle in den Strafraum schlenzt.

Real Madrid wird noch immer unterschätzt

Real Madrids Mannschaft bleibt trotz ihres gut gefüllten Trophäenschranks noch immer eine der unterschätztesten im Weltfußball. Irgendwann aber ist auch bei Benzema, Modric und Kroos Schluss, eine Ära wird dann gewiss zu Ende gehen – aber auch die des Klubs?

Weil das Trio alles überstrahlt, ist ein wenig untergegangen, dass die Madrilenen bei ihrem Generationenwechsel längst auf einem guten Weg sind, was die Konkurrenz besorgen dürfte.

Von Ronaldo, Bale und Ramos spricht niemand

Cristiano Ronaldo, Gareth Bale, Sergio Ramos, Iker Casillas und Casemiro, die alle als unersetzlich galten, sind bereits weg. Vinicius Junior (22) und Rodrygo (22) dribbeln nun über die Flügel und füttern Benzema mit ihren Vorlagen. Fede Valverde (24) zieht neben Modric und Kroos die Fäden. Darüber hinaus ist Reals Abwehr im besten Fußballer-Alter. Gute Aussichten.

