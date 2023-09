Jude Bellingham erzielte das dritte Real-Tor in Girona.

Primera División Real Madrid gewinnt Topspiel und klettert an Tabellenspitze

Madrid Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat die Tabellenführung in der Primera División zurückerobert. Die Königlichen gewannen beim FC Girona mit 3:0 (2:0) und zogen in der Tabelle am Überraschungsteam der bisherigen Saison vorbei.

Die Tore für das Real-Team, das mit den deutschen Profis Toni Kroos und Antonio Rüdiger in der Startelf auflief, erzielten Joselu (17. Minute), Aurelien Tchouameni (21.) und der Ex-Dortmunder Jude Bellingham (71.). Allerdings sah Verteidiger Nacho nach einem überharten Einsteigen in der Nachspielzeit die Rote Karte.

Tabellenzweiter ist der FC Barcelona, der bereits am Tag zuvor zu einem mühsamen 1:0-Sieg gegen den FC Sevilla gekommen war. Ausgerechnet der langjährige Real-Profi Sergio Ramos, der in dieser Saison in seine andalusische Heimat zum FC Sevilla zurückgekehrt war, sorgte mit einem Eigentor für die Entscheidung (76.).