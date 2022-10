Real patzt erstmals in der Meisterschaft - Barça nun vorn

Madrid. Der spanische Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat erstmals in dieser Saison gepatzt und die Tabellenführung an Erzrivale FC Barcelona verloren. Die Königlichen kamen nicht über ein 1:1 (1:0) gegen CA Osasuna hinaus und ließen damit nach sechs Siegen die ersten Punkte liegen.

Barça, das am Vortag durch ein Tor von Robert Lewandowski bei RCD Mallorca 1:0 gewonnen hatte, weist wie Real 19 Punkte auf, hat aber die bessere Tordifferenz.

Den möglichen siebten Sieg im siebten Spiel für die Madrilenen vergab Torjäger Karim Benzema in der 79. Minute, als Europas Fußballer des Jahres einen Foulelfmeter an die Latte setzte. Zuvor war Benzema von David Garcia gefoult worden, der Osasuna-Profi sah dafür auch die Rote Karte. In der ersten Halbzeit hatte Vinicius Junior Real mit seinem Tor auf Kurs gebracht (42.), doch Kike Garcia gelang kurz nach der Pause der Ausgleich (50.). Bei den Gastgebern standen der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger und 2014er-Weltmeister Toni Kroos in der Startelf.

© dpa-infocom, dpa:221002-99-983840/2 (dpa)