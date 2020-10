Regionalliga: RWE ist dran, Fortuna und Preußen patzen

Essen. Überraschungen in der Regionalliga West: Die Top-Teams um Fortuna Köln und Preußen Münster kassierten erste Niederlagen. Gut für Rot-Weiss Essen.

Rot-Weiss Essen legte am Freitagabend mit einem 2:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II vor und konnte am Samstag den 7. Spieltag der Regionalliga West von der Couch aus beobachten. Und: Die Ergebnisse werden allen, die es mit RWE halten, gefallen.







Die bis dato ungeschlagenen Spitzenteams Fortuna Köln und Preußen Münster kassierten ihre ersten Saisonniederlagen. Am Freitagabend weilte SCP-Trainer Sascha Hildmann noch in Essen, um sich die Partie gegen Düsseldorf II anzuschauen. Am Samstag gastierte sein Team dann bei der Kölner Reserve. Münster unterlag beim 1. FC Köln II überraschend mit 0:1.

Noch überraschender dürfte die Niederlage des SC Fortuna Köln sein. Die Mannschaft von Trainer Alexander Ende unterlag ausgerechnet bei den Sportfreunden Lotte. Das Team von Imke Wübbenhorst besiegte die Fortuna mit 1:0 und feierte den ersten Saisonsieg. Auch stark: Lottes Reaktion auf das 0:6 in der Vorwoche bei Fortuna Düsseldorf II.

Aachen siegt, Oberhausen unterliegt

Die ersten Saisonsiege feierten auch der Bonner SC und SV Bergisch Gladbach. Der BSC besiegte in einer torreichen Partie Aufsteiger Rot Weiss Ahlen mit 3:2. Am Dienstag gastiert dann Rot-Weiss Essen im Sportpark Nord.





Bergisch Gladbach gewann im Aufsteiger-Duell beim FC Wegberg-Beeck mit 2:0. Auch Alemannia Aachen konnte einen Sieg feiern. Vor 2500 Zuschauern konnte die Alemannia die U23-Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mit 2:1 bezwingen.







Derweil wartet Rot-Weiß Oberhausen als einzige Mannschaft in der Regionalliga West noch auf den ersten Saisonsieg. Im Westderby beim Wuppertaler SV unterlag RWO mit 0:3 und konnte auch im sechsten Anlauf keinen Dreier in der laufenden Serie verbuchen.





Schalkes U23 besiegte mit vier Profi-Leihgaben den VfB Homberg. 2:1 stand es am Ende für die S04-Reserve am Duisburger Rheindeich.





Das Spiel zwischen dem SV Straelen und SV Rödinghausen endete mit 2:2-Unentschieden.