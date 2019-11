Verl. Der SC Verl ist die Überraschung der Saison. Im Pokal steht der Viertligist im Achtelfinale, in der Liga mischen die Ostwestfalen oben mit.

Verl-Kapitän Julian Stöckner träumt vom DFB-Pokalfinale

Einer der Erfolgsgaranten des SC Verl ist Julian Stöckner (30). Der Kapitän spielt seine sechste Spielzeit beim SC Verl. Es ist eine, die in die Vereins-Annalen eingehen könnte. Denn aktuell spielen die Schwarz-Weißen, die überraschend auf Platz zwei der Regionalliga West stehen und sich im neuen Jahr auf das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Union Berlin freuen dürfen, eine Sensations-Saison.

"Wir befinden uns in einer Luxus-Situation. Ich denke, dass die Konkurrenten viel mehr unter Druck stehen als wir. Sowohl Rödinghausen als auch Essen haben mehr Geld in die Hand genommen, um sich das Ziel 3. Liga zu verwirklichen. Essen war bislang auch der stärkste Gegner, wie ich finde. Gegen Rödinghausen spielen wir aber noch Ende November", sagt Stöckner. Der gebürtige Rintelner ergänzt: "Bei uns war der Aufstieg vor der Saison gar kein Ziel. Das hat sich zu einem Ziel entwickelt. Denn klar: Mittlerweile wollen wir natürlich auch da oben bleiben und vielleicht sogar aufsteigen."

Der Drittliga-Traum lebt an der Poststraße. In der Vergangenheit wäre Innenverteidiger Stöckner, der im Sommer 2014 vom SV Lippstadt zum SC Verl wechselte, beinahe schon in der 3. Liga gelandet. "Ich hatte mal eine Anfrage, habe diese aber abgelehnt. Ich lebe in Bielefeld und liebe die Stadt. Um mich hier weg zu bekommen, muss schon alles passen. Das hat bei dem besagten Drittliga-Angebot nicht gepasst", erzählt der ausgebildete Industrie-Kaufmann.

Bleibt die Option, mit Verl in die 3. Liga aufzusteigen. Die Mannschaft steht kurz vor dem Ende der Hinrunde auf Platz zwei hinter dem SV Rödinghausen, aber knapp vor Rot-Weiss Essen. Am 30. November kommt es zum direkten Aufeinandertreffen in Rödinghausen. Unrealistisch ist eine Teilnahme an der Relegation und somit auch der Aufstieg in die 3. Liga aktuell nicht. "Das wäre genial. Ich hoffe nur, dass der Verein dann auch meinen Vertrag verlängern würde. Der Jüngste bin ich auch nicht mehr", sagt der 30-Jährige.

Die Verler tanzen noch auf zwei Hochzeiten: In der Liga spielen sie um den Titel - und im DFB-Pokal auch. Verl schaltete sensationell Bundesligist FC Augsburg und den Zweitligisten Holstein Kiel aus. Nun wartet Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin. Also, Herr Stöckner: 3. Liga oder DFB-Pokalfinale in Berlin? "Hätte ich diese Wahl, dann würde ich mich für das Endspiel in Berlin entschieden. Das ist eine Geschichte für die Ewigkeit. Nicht einmal viele Bundesligaprofis schaffen es, ein DFB-Pokalfinale mitzuerleben. Zudem wäre der Verein wohl auf ein paar Jahre abgesichert", antwortet Stöckner.

Regionalligaspieler, Industrie-Kaufmann, Trainer, Scout und bald auch Manager

Stöckner ist nicht nur Kapitän und Abwehrchef in der Mannschaft von Trainer Guerino Capretti - er ist ein Multitalent. Der Regionalligaspieler ist ausgebildeter Industrie-Kaufmann, hat die Trainer-B-Lizenz in der Tasche, arbeitet ab und an als Scout für eine Bielefelder Spielerberater-Agentur und strebt aktuell den Bachelor-Abschluss im Sportmanagement an. "Man muss sich ja absichern und viele Optionen frei halten", lacht Stöckner. Er schiebt nach: "Ich will schon nach der aktiven Karriere im Fußball bleiben und deshalb habe ich diese ganzen Dinge gemacht. Ich denke, dass ich da gut und breit aufgestellt bin."