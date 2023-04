Robben: Pep war fußballerisch der beste Trainer

München Manchester-Experte Arjen Robben ist gespannt auf das Champions-League-Viertelfinale seines Ex-Clubs FC Bayern bei Manchester City.

„Das ist auf jeden Fall ein Topspiel, das auch das Finale sein könnte. Es wird sehr interessant und ich freue mich schon, es anzuschauen“, sagte der langjährige Münchner Profi auf der Internetseite des Vereins. Das Hinspiel findet am Dienstag in Manchester statt, das Rückspiel acht Tage später in München.

Der Niederländer gewann sechs von sieben Spiele gegen City. „Dann sollen die Bayern mich besser wieder verpflichten, Thomas Tuchel kann mich jederzeit anrufen“, scherzte Robben. „Spaß beiseite, das geht nicht mehr.“

Der Siegtorschütze aus dem Königsklassen-Finale von 2013 arbeitete in München auch mit dem aktuellen City-Coach Pep Guardiola zusammen. „Er kann seine Mannschaft sehr gut einstellen. Ich habe extrem viel Respekt für seine Arbeit. Egal, wo er arbeitet, man sieht seine Handschrift“, sagte der 39-jährige Robben. „Die drei Jahre mit ihm waren eine besondere Zeit für mich. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich hatte viele großartige Trainer, und rein aus fußballerischer Sicht war er für mich der beste.“