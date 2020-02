Uwe Rösler war bei seinem Debüt als Trainer von Fortuna Düsseldorf nah dran an einem Sieg. Am Ende fehlte gegen Frankfurt eine Minute.

Bundesliga Rösler-Debüt: Eintracht schockt Düsseldorf in letzter Minute

Düsseldorf. Timothy Chandler hat ein perfektes Bundesliga-Debüt von Fortuna Düsseldorfs neuem Coach Uwe Rösler verhindert. Er traf in letzter Minute zum 1:1.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Rösler-Debüt: Eintracht schockt Düsseldorf in letzter Minute

Fortuna Düsseldorf gab unter Neu-Coach Uwe Rösler drei Tage nach der Trennung von Friedhelm Funkel in der Nachspielzeit den ersehnten Sieg aus der Hand. Nach dem Führungstor von Kaan Ayhan (78.) gelang Timothy Chandler (90.+3) der späte Ausgleich für die Eintracht. Dennoch kletterte die Fortuna durch den Punktgewinn auf Rang 17, kann aber am Sonntag noch vom SC Paderborn überholt werden.

Trotz des spektakulären und emotionalen Trainerwechsels wurde der neue Chefcoach der Fortuna mit großer Unterstützung und viel Beifall empfangen. Kritische Aktionen und Proteste aus dem Fanblock blieben aus. Mannschaft uns Trainer hatten von Beginn an großen Rückhalt im Publikum.

Die Gastgeber bemühten sich zwar und ließen die Frankfurter kaum noch zu gefährlichen Aktionen kommen. Am Ende half dann ein abgefälschter Freistoß, den Abwehrchef Ayhan zum 1:0-Erfolg verwandelte. Doch in der Nachspielzeit gelang Chandler noch der Ausgleich.

Werder Bremen setzte dagegen seinen Negativlauf fort und bleibt auf Rang 16. Die Norddeutschen waren durch ein kurioses Eigentor zunächst in Führung gegangen: Jeffrey Gouweleeuw schoss beim Klärungsversuch Tin Jedvaj an, von dem der Ball ins Tor prallte (23.). Florian Niederlechner (67.) und Ruben Vargas (82.) drehten aber die Partie.

Hoffenheim dreht das Spiel, Bayern erhöht Druck auf Leipzig

Hoffenheim hat als Siebter nur noch einen Zähler Rückstand auf den Fünften Leverkusen. Andrej Kramaric (23.) und Robert Skov (65.) trafen in einer unterhaltsamen Partie für die Gastgeber, nachdem Moussa Diaby Bayer zunächst in Führung gebracht hatte (11.).

Der FC Bayern und Borussia Dortmund haben den Druck auf RB Leipzig im Titelkampf der Fußball-Bundesliga erhöht. Die Münchner setzten sich am Samstag mit 3:1 (3:1) beim FSV Mainz 05 durch und übernahmen vor dem Abendspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach die Tabellenführung von den Sachsen. Borussia Dortmund rückte am 20. Spieltag durch ein 5:0 (2:0) gegen Union Berlin als Dritter bis auf einen Zähler an Leipzig heran. (dpa)