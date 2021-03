Rot-Grün-Sehschwäche eines Profis: SC Freiburg in gelben Trikots

Freiburg. In ungewohnten gelben Trikots tritt der SC Freiburg am Sonntag gegen den FC Augsburg. Der Grund für den überraschenden Wechsel ist ungewöhnlich.

Wegen der Rot-Grün-Sehschwäche eines Spielers tritt der SC Freiburg am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Heimspiel gegen den FC Augsburg in seinen gelben Ausweichtrikots an. Das teilte ein Sprecher des Fußball-Bundesligisten vor dem Anpfiff auf Nachfrage mit. Normalerweise hätten die Breisgauer wie üblich in ihren roten Shirts gespielt.

Da aber der FCA im Schwarzwald-Stadion in grünen Trikots auflaufen wird, hätte beim betroffenen SC-Profi möglicherweise Verwechslungsgefahr bestanden. „Da haben wir gesagt, das müssen wir ändern“, sagte SC-Trainer Christian Streich im Pay-TV-Sender Sky. „Das Risiko wollten wir nicht eingehen.“ (dpa)