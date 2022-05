Schalke-Podcast: Diesen Trainertypen braucht S04

Essen. Am Ende einer ereignisreichen Saison feiern zwei Revierklubs den Aufstieg. Im Podcast fußball inside diskutieren wir über Schalke und RWE.

Die Fußball-Saison in den Profiligen und der Regionalliga West ist seit dem vergangenen Wochenende beendet - zwei Klubs aus dem Ruhrgebiet durften besonders laut feiern: Der FC Schalke 04 kehrt in die Bundesliga zurück, Rot-Weiss Essen gelang der Aufstieg in die 3. Liga. Darüber diskutieren wir in unserem Podcast fußball inside, den es erstmals auch als aufgezeichnetes Video-Format zu sehen gibt.

Die Schalker sicherten sich durch den 2:1-Erfolg am letzten Spieltag in Nürnberg die Meisterschaft der Zweiten Liga, feierten am Montagabend mit 20.000 Fans vor der Arena den Aufstieg. Moderator Timo Düngen und die beiden Reporter Andreas Ernst und Martin Herms sprechen über die große Feier, blicken auf die Saison zurück und auf die Bundesliga: Auf welchen Positionen muss sich Schalke noch verstärken? Trifft Zweitliga-Schützenkönig Simon Terodde auch in der Bundesliga? Welchen Trainertypen brauchen die Königsblauen?

Podcast fußball inside: Noten für alle Revierklubs

In diesem Podcast sprechen wir nicht nur über Schalke (bis Minute 35) und RWE. Am Ende vergeben unsere Experten Noten für die abgelaufene Saison. Der BVB, der VfL Bochum, Schalke, der MSV Duisburg, Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen werden bewertet.

Hinweis: fußball inside geht nach dieser Folge in eine Sommerpause. Am 23. Juni geht es wie gewohnt weiter.

