1:0-Sieg zeigt: RWE kann auch kämpfen und grätschen

Jubel mal anders: Mit dem Megafon in der Hand heizt RWE-Spieler Hedon Selishta die mitgereisten RWE-Fans an.

Essen. Erneut besiegte Rot-Weiss Essen die U23 von Borussia Dortmund erst in der Schlussphase. Die RWE-Mannschaft glaubt an sich. Ein Kommentar.

h Mann, das war verdammt knapp. Wie schon im Hinspielhat Rot-Weiss Essen gegen starke Dortmunder Borussen erst in der Schlussphase den entscheidenden Treffer gesetzt und sind somit erfolgreich in die Rückrunde gestartet. Der späte Zeitpunkt der Entscheidung mag zwar glücklich sein, doch RWE-Trainer Christian Titz behauptet zurecht, dass diese Last-Minute-Tore auch mit Qualität und Mentalität zu tun haben. Die Mannschaft glaubt an sich, versucht alles bis zum finalen Abpfiff und wurde in Dortmund dafür belohnt. In der Beletage des deutschen Fußballs wird ein solch unerschütterlicher Glaube auch mit Bayer-Gen umschrieben.