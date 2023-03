1. FC Saarbrücken - Rot-Weiss Essen: 3. Liga heute im Live-Ticker

Saarbrücken. Rot-Weiss Essen bestreitet ein schwieriges Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken. Hier geht es zum Live-Ticker.

In der 3. Liga geht es Schlag auf Schlag: Nachdem Rot-Weiss Essen erst am Dienstag gegen den VfL Osnabrück gefordert war und ein achtbares 1:1 erzielte, steht am Samstag bereits das Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken an. Anstoß im Ludwigspark ist um 14 Uhr.

Die Saarländer schielen noch auf die Aufstiegsplätze. Der Relegationsrang ist nur drei Zähler entfernt. Und der SC Freiburg II, derzeit Zweiter SV Elversberg, ist als Profi-Reserve bekanntlich nicht für die Zweite Liga spielberechtigt. RWE ist gewarnt: "Nur kompakt stehen und schauen, was kommt, das wird nicht funktionieren“, sagt Dabrowski.

Das könnte allzu leicht in die Hose gehen, siehe die Partie in Aue (1:2), als zwei Elfmeter für den Gegner – unberechtigt oder nicht – die Essener innerhalb von zehn Minuten auf die Verliererstraße stupsten. „Wir müssen eine gutes Gleichgewicht finden, wollen einen couragierten Auftritt hinlegen und Nadelstiche setzen“, beschreibt der RWE-Trainer. Der Gegner habe eine sehr erfahrene und wuchtige Mannschaft, aber er soll die Gier spüren, „dass wir auch punkten wollen.“

Bemüht, aber zu selten erfolgreich: Ron Berlinski, Mittelstürmer von Rot-Weiss Essen, gegen den Osnabrücker Sven Köhler. Foto: Thorsten Tillmann / FUNKE Foto Services

Weitere Themen zur Rot-Weiss Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE