100 limitierte RWE-Aufstiegs-Jahresabos für nur 19,07 Euro

Rot-Weiss Essen hat am Samstag den Aufstieg in die 3. Liga geschafft. Tausende Fans haben ihre Mannschaft und den Aufstieg bis tief in die Nacht gefeiert.

Während sich der Verein nun auf die neue Saison vorbereitet, bieten wir Fans ein besonderes Angebot auf unserem Portal: hundert Jahresabos für nur 19,07 Euro, mit dem Sie zwölf Monate lang alles rund um Ihren Verein lesen können. Zudem haben Sie auch Zugriff auf sämtliche Informationen - also auch Nachrichten und Hintergründe zu Ihrer Stadt, aus Ihrer Region und zu allem Wichtigen in Deutschland und der Welt.

Das Jahresabo mit vollem Zugriff auf alle Artikel kostet regulär 40 Euro. Mit der limitierten Aktion sparen Sie also richtig.

