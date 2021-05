2:1! RWE löst die schwere Aufgabe in Wuppertal und bleibt dran

Wuppertal. Rot-Weiss Essen bleibt im Aufstiegsrennen. In Wuppertal gewann RWE mit 2:1 (1:0) und erhöht den Druck auf die zweite Mannschaft des BVB.

Auswärts-Seminar erfolgreich absolviert, Druck auf den tatenlosen Spitzenreiter Borussia Dortmund weiter erhöht: Mit dem knappen, aber hochverdienten 2:1-Auswärtssieg beim Wuppertaler SV hat Rot-Weiss Essen im Endspurt der Saison eine hohe Hürde genommen und hat nun am kommenden Samstag die Möglichkeit, mit einem Heimsieg gegen die Aachener Alemannia erst einmal wieder am BVB vorbeizuziehen.

Ohne Veränderung zur Vorwoche ging RWE-Trainer Christian Neidhart in diese so eminent wichtige Auswärtspartie. Die angeschlagenen Dennis Grote und vor allem Torjäger Simon Engelmann waren rechtzeitig wieder fit geworden - und auf der Ersatzbank gab es eine echte Überraschung: Sandro Plechaty, dessen letzte Partie gegen Leverkusen im Pokal schon einige Zeit zurückliegt, war nach seinem Knorpelschaden zumindest mal wieder im Kader.

RWE spielt gegen Wuppertal druckvoll nach vorne

Benötigt wurde er in der ersten Halbzeit aber nicht, der Ball lief widerstandslos aus der Essener Hälfte Richtung Gastgebertor, wo die Wuppertaler die Gäste aber in Mannschaftsstärke empfingen. Durch die Mitte ging so gut wie nichts, allerdings waren die finalen Pässe der RWE-Stürmer auch gewöhnungsbedürftig.

Mehr News und Hintergründe zu RWE:

Die Essener kamen nicht wirklich durch, ein Schuss von Cedric Harenbrock (9.) aus 18 Metern wurde abgeblockt, auch Engelmann ging es fünf Minuten später von der Strafraumkante nicht anders. Kitzelig wurde es nach 19 Minuten, als Isaiah Young nach einem fairen Zweikampf mit Noah Salau freie Fahrt zum Tor hatte, doch Schiedsrichter Florian Fisse hat ein Foulspiel gesehen.

So musste mal wieder ein Standard zur verdienten Führung her: Kevin Grund brachte die Ecke in den Torraum und “Hubschrauber” Daniel Heber stand kerzengerade in der Luft: 0:1 nach 20 Minuten, längst verdient. Kein Grund für die Wuppertaler, ihre totale Defensive zu lockern, obwohl sie ihren Fans doch Wiedergutmachung für die 1:6-Hinspielschlappe versprochen hatten.

RWE verpasst hohe Führung zur Pause

Stattdessen konnte das Team von Trainer Björn Mehnert heilfroh sein, zur Pause nicht schon hoffnungslos zurückzuliegen. Nach einem zu kurzen Rückpass von Salau tauchte Oguzhan Kefkir völlig frei vor Torhüter Sebastian Patzler auf, doch statt den Keeper zu umspielen, schloss er lieber ab und schoss den Keeper an (44.). Direkt vor dem Halbzeitpfiff traf Engelmann bei seinem Abschluss von halblinks nur den Außenpfosten.

Nach dem Wechsel änderten die Wuppertaler dann doch ihre Defensivhaltung. Und hätte Beyhan Ametov aus drei Metern nicht die Kugel verfehlt, hätte alles wieder auf Anfang gestanden. Auch beim folgenden Nachschuss des eingewechselten Lars Holtkamp fehlte nicht viel.

Doch nach der Anfangs-Viertelstunde verlagerten sich die Kräfteverhältnisse wieder Richtung WSV-Tor. Die Rot-Weissen wollten mit dem zweiten Tor Ruhe in die Partie bekommen. Kefkirs Schuss (57.) im Strafraum wurde von einem Abwehrbein noch abgeblockt, bei der folgenden Grund-Ecke kam Heber wieder frei zum Kopfball, diesmal machte sich Patzler mit einer Faust aber ganz lang.

Wuppertals Nummer eins wurde zum besten Mann bei den Gastgebern, auch bei einem Flachschuss von Amara Condé bekam er noch die Finger an die Kugel. Was vorne liegen blieb, hätte sich hinten nach 73 Minuten fast gerächt, wenn Dennis Grote bei einem Pass in den RWE-Strafraum nicht noch den großen Zeh an den Ball gebracht hätte.

Fast im Gegenzug blieb wieder die Entscheidung liegen, als Kapitän Kehl-Gomez frei durch war - doch der angesetzte Beinschuss bei Patzler blieb beim Versuch. So ging die Zitterei um den knappen Auswärtssieg hinein in die Schlussphase. Bis der eingewechselte Steven Lewerenz sich einfach nicht zu Boden bringen ließ und von der Strafraumgrenze die Kugel an den Innenpfosten brachte: 2:0 (88.). Aber das Zittern ging bis zum Schluss weiter, weil Moritz Römling per Kopf ziemlich frei verkürzen konnte.

Wuppertaler SV - Rot-Weiss Essen 1:2 (0:1)



RWE: Davari, Grund, Herzenbruch, Heber, Kehl-Gomez, Grote, Condé, Harenbrock (71. Pronichev), Kefkir (80. Lewerenz), Engelmann (87. Plechaty), Young (83. Dorow).

Tore: 0:1 Heber (20.), 0:2 Lewerenz (88.), 1:2 Römling (90.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE