Alexander Hahn trifft und lässt Rot-Weiss Essen jubeln

Am Samstag konnte der SV Rödinghausen drei Punkte einfahren und setzte sich an die Tabellenspitze der Fußball-Regionalliga. Nachbar Rot-Weiß Oberhausen gewann seine Partie und zog nach Punkten mit den Rot-Weissen gleich. Die Konkurrenz hatte also vorgelegt, doch auch die Essener lieferten. Sie gewannen bei der U23 von Borussia Dortmund mit 1:0 (0:0). Und es war ähnlich wie im Hinspiel: Die Partie war hart umkämpft, wieder fiel das Tor in der Schlussphase (88.), wieder war es Alexander Hahn, der zum Sieg traf.

Eine wichtige Information wurde schon bei der Bekanntgabe der Aufstellungen klar: Die Dortmunder verzichteten dieses Mal auf namhafte Verstärkungen aus dem Profikader. Beim Tabellendritten aus Essen kehrte Torhüter Jakob Golz nach seiner Verletzung für Marcel Lenz wieder zurück. Die Voraussetzungen waren also geschaffen für ein kampfbetontes Spiel in der altehrwürdigen Rote Erde Kampfbahn - und das bei bestem „Fritz-Walter-Wetter“.

Zu Beginn der Partie sorgten die BVB-Ultras mit einer Pyro-Einlage für eingeschränkte Sicht, aber die gut 2000 Zuschauer konnten trotzdem erkennen, dass die Anfangsphase ziemlich ausgeglichen verlief. Feine Kombinationen waren auf dem „Acker“, dem der Rasen bei den letzten beiden Auswärtsauftritten der Titz-Elf gegen Wuppertal und Schalke U23 glich, eher nicht möglich. Dementsprechend entwickelte sich ein Duell mit vielen intensiven Zweikämpfen.

Die erste Torchance hatte die Borussia (24.): Nach einem Ballverlust von Daniel Heber, kam Taylan Duman zum Abschluss. Es war ein harmloser Versuch, der keine Gefahr brachte. Nach einer halben Stunde hatte Essens Kapitän Marco Kehl-Gomez die erste nennenswerte Möglichkeit. Der stramme Schuss verfehlte das Tor nur knapp.

Die nächsten drei Punkte für seine Mannschaft: RWE-Trainer Christian Titz ist zufrieden. Foto: Thorsten Tillmann

Bis zum Pausentee passierte nicht mehr viel. Das Spiel war intensiv, aber keine Mannschaft konnte sich einen Vorteil erarbeiten. Die einzige Ausnahme war eine gute Offensivaktion der Hausherren: Bünning legte quer zu Duman, der Golz zu einer Glanztat zwang (42.). Somit ging es mit einem leistungsgerechten 0:0 zum Pausentee.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit nahm RWE-Trainer Christian Titz einen Doppel-Wechsel vor und brachte Hamdi Dahmani und Florian Bichler für die unauffälligen Marcel Platzek und Jan-Lucas Dorow. Die erste große Chance nach dem Seitenwechsel hatte RWE (60.), als Oguzhan Kefkir nach toller Vorarbeit von Dahmani mit seinem Linksschuss an Torhüter Eric Oelschlägel scheiterte. Dahmani hatte dann wenige Augenblicke später die erneute Möglichkeit, den Tabellendritten in Führung zu bringen, aber sein Versuch war nicht platziert genug. Der ehemalige Kapitän der Kölner Fortuna war ein Aktivposten und brachte Schwung ins Offensivspiel der Gäste.

20 Minuten vor Abpfiff der Partie starteten die Dortmunder einen Konterangriff und Joseph Boyamba zwang den gut aufgelegten Golz erneut zu einer Glanzparade.

Dann folgte der Aufreger des Spiels. Nach einem Kopfballtreffer von Kehl-Gomez (75.) entschied der Unparteiische irrtümlich auf Handspiel und gab den Treffer nicht. Die Essener beklagten sich vehement, doch es nutzte natürlich nichts.

Doch die Gerechtigkeit sollte doch noch siegen: Marco Kehl-Gomez flankte auf Alexander Hahn (88.), der die 1200 mitgereisten Essener mit seinem Kopfballtreffer zum 1:0 in Ekstase versetzte.

Den Sieg hatten sich die Gäste aufgrund der Leistungssteigerung im zweiten Durchgang redlich verdient. „Alex ist ein absoluter Mentalitätsspieler“, lobte der RWE-Trainer seinen Innenverteidiger. Und stellte insgesamt fest: „Es ist eine Qualität von uns, dass wir Tore auch noch so spät erzielen.“ Titz war zufrieden: „Wir haben uns den Erfolg erarbeit und er geht unterm Strich auch in Ordnung.“ Sein Kollege Mike Tullberg war natürlich etwas anderer Meinung: „Wenn man so kurz vor Schluss verliert, ist das ärgerlich.“

So haben sie gespielt

Borussia Dortmund U23 – Rot-Weiss Essen 0:1 (0:0).

RWE: Golz- Kehl-Gomez- Grund (78. Wirtz) - Platzek (45. Dahmani) – Dorow (45. Bichler) - Heber- Condé- Hahn- Sauerland- Endres (90. Zeiger) - Kefkir.

Tor: 0:1 Hahn (88.).

Zuschauerzahl: 2079.