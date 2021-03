Bittere Pleite für RWE: Ahlen gelingt Last-Minute-Tor

Ahlen. Regionalliga-Spitzenreiter BVB II hat sein Spiel gewonnen, der Verfolger patzt: Rot-Weiss Essen verliert beim Tabellenletzten mit 1:2.

Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen kam auf dem Acker von Ahlen nicht ungeschoren davon. Am Ende stand eine bittere 1:2-Niederlage beim Tabellenletzten RW Ahlen, es war die dritte Auswärtsniederlage in Folge. Da die Dortmunder parallel mit 3:1 beim Vorletzten Bonner SC sich keine Blöße gaben, ist der Rückstand zum Platz an der Sonne auf sieben Punkte angewachsen, allerdings haben die Essener noch eine Partie in der Hinterhand.

Zum Gastspiel beim Tabellenletzten änderte RWE-Trainer Christian Neidhart nur auf zwei Positionen zum Heimspiel gegen Mönchengladbach: Für den gelbgesperrten Daniel Heber rückte Felix Weber wie erwartet in die hintere Kette und im Mittelfeld bekam Felix Backszat den Vorzug gegenüber Cedric Harenbrock.

Schlechte Platzverhältnisse in Ahlen

Es war die rustikalere Variante, die auf dem seifigen tiefen Acker aber auch vonnöten war. Da war nichts mit gepflegtem Kurzpassspiel, lang und alle hinterher war die Devise im Wersestadion. Eine Viertelstunde brauchte der Tabellenzweite, um sich auf die Bodenverhältnisse einzustellen, dann setzten sich die Gäste in der gegnerischen Hälfte fest. Eine Vielzahl von Ecken durfte Kevin Grund in der Folgezeit hineinschlagen, aber die Ahlener hatten wohl aufmerksam das Videomaterial vom RWE-Heimspiel gesichtet.

Dennoch kamen die Essener zu Chancen. Bei einer Flanke von Oguzhan Kefkir kam Simon Engelmann nicht richtig aus dem Morast weg, sein Kopfball ging knapp über die Latte (18.). Nach 29 Minuten hätte er es fast besser gemacht: Backszat hatte an der Strafraumlinie schön abgelegt, doch der RWE-Torjäger zog seinen Schuss knapp am rechten Winkel vorbei, das Betreuerteam hatte sich schon fertig gemacht zum Torjubel.

Erste Chance, erstes Gegentor für Essen

Dann setzte sich die unheimliche Auswärtsserie fort: Mit der ersten ernsthaften Chance gingen die Gastgeber, denen nur ein Sieg in ihrer abgeschlagenen Position weiterhelfen konnte, in Führung. Bei einem weiten Schlag in die Essener Hälfte ging Weber (40.) iins Laufduell mit Sebastian Mai - und ließ sich durch eine einfache Körpertäuschung verladen: Mai hatte freie Fahrt Richtung Daniel Davari und ließ ihm mit seinem platzierten Schuss ins lange Eck keine Chance: 1:0 für den Außenseiter - nun ging die Ahlener Bank komplett steil.

Doch das Team von Trainer Neidhart fiel nicht in Schockstarre, sondern machte unverdrossen weiter: Eine Minute vor der Pause ging auf einmal Engelmann alleine auf Torhüter Schipmann zu. Doch im letzten Moment lugte wohl kurz ein Maulwurf heraus - die Kugel versprang und der Torjäger war nur noch frustriert. Rückstand zur Halbzeit - schlimmer konnte es nicht laufen.

Engelmann verwandelt Elfmeter zum Ausgleich

Einige Minuten vor dem Gegner waren die Gäste zurück auf dem Spielfeld, sie konnten die Wiederanpfiff wohl kaum erwarten. Das frühere Kommen hatte sich gelohnt: Nach 52 Minuten nahm Ahlens Yasin Altun den Ball im Strafraum wohl mit dem Arm mit. Nach kurzem Zögern zeigte Schiedsrichterin Vanessa Arlt auf den Punkt. Engelmann ließ sich ganz viel Zeit, legte die Kugel fast liebevoll auf den Punkt und verlud Torhüter Schipmann bei der Ausführung: 1:1 - es konnte von vorn beginnen.

Aber die Ahlener waren nun selbstbewusster, bei einem Volleyschuss von Gianluca nach Flanke fehlte nicht viel. Noch weniger in der 60. Minute, als Isaiah Young, der wieder ein großes Laufpensum leistete, ging auf rechts in den Strafraum, doch sein Abschluss klatschte an den rechten Außenpfosten. Die Partie war nun völlig offen, weil auch die Platzherren die offenen Stellen in der RWE-Abwehr erkannten. Mit zwei Mann lauerten die Ahlener im Mittelkreis immer wieder auf Konter, so dass der schnelle Young sogar absicherte.

Schippmann mit spektakulärer Parade

Nach 68 Minuten wäre es fast so weit gewesen mit der Essener Führung: Condé schlug den Freistoß scharf in den Strafraum, Kehl-Gomez setzte den Kopfball an - doch Schipmann klärte mit einer spektakulären Parade. Unmittelbar danach kam Cedric Harenbrock für Backszat und für noch mehr Offensivkraft, kurz darauf Steven Lewerenz für den leicht humpelnden Kefkir.

Noch mehr Gedränge im gegnerischen Strafraum herrschte, als zehn Minuten vor Ende Marcel Platzek für Young ins Spiel kam. Totale Offensive konnte es jetzt nur noch heißen.

Doch es brachte nichts mehr.

Ganz im Gegenteil: Auf der linken Seite konnte Ali Cirak auf und davon gehen und verwandelte cool ins lange Eck zum 2:1-Siegtreffer. Die Bank des Schlusslichts rastete komplett aus.

Und noch eine schlechte Nachricht gab es für das Derby am Samstag in Oberhausen: Alexander Hahn sah nach einem wirklich hässlichen Foul an der Mittellinie zurecht die fünfte Gelbe Karte und zwingt wieder zu Umstellungen.

So haben sie gespielt

RW Ahlen - Rot-Weiss Essen 2:1 (1:0)

RWE: Davari, Weber, Hahn, Grund, Grote, Backszat (68. Harenbrock), Kehl-Gomez, Condé, Young (80. Platzek), Engelmann, Kefkir (73. Lewerenz).

Tore: 1:0 Mai (40.), 1:1 Engelmann (52./HE), 2:1 Cirak (90.)

