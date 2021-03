BVB II erhöht Vorsprung auf RWE, RWO siegt gegen Aachen

Richmond Tachie behielt die Nerven und erzielte per Elfmeter das 1:0 für den BVB II.

Wegberg. Der Druck auf Rot-Weiss Essen wächst. In der Regionalliga feierte Aufstiegsrivale BVB II am Samstag einen 2:0 (0:0) Sieg beim FC Wegberg-Beeck.

Keine guten Nachrichten für Rot-Weiss Essen: Borussia Dortmund II, größter RWE-Konkurrent im Aufstiegskampf, hat sein Auswärtsspiel beim FC Wegberg Beeck mit 2:0 (0:0) gewonnen. Zunächst gingen beide Mannschaften nach 45 Minuten noch torlos in die Kabine. Die Gäste kamen allerdings mit mächtig Druck aus der Halbzeit, agierten sehr spielbestimmend – und schlugen zu später Stunde eiskalt zu: Erst erzielte Richmond Tachie per Elfmeter das 1:0 für den BVB (88.), dann machte Florian Krebs kurz vor dem Abpfiff den Deckel drauf (90.). Spitzenreiter Borussia Dormund baute seinen Vorsprung auf die Essener auf sechs Punkte aus, RWE hat jedoch noch zwei Nachholspiele zu absolvieren. Die Rot-Weissen treffen am Sonntag (14 Uhr) auf Fortuna Köln.

RWO holt dritten Dreier in Folge

Im Parallel-Spiel hat Rot-Weiß Oberhausen sein Heimspiel gegen Alemannia Aachen mit 3:1 (2:0) gewonnen. Bereits nach elf Minuten konnte das Team von Trainer Mike Terranova jubeln: Nach einem langen Ball war Oberhausens Torjäger Sven Kreyer, der seinen Vertrag bei RWO unter der Woche verlängert hatte, auf und davon, umkurvte Aachen-Keeper Joshua Mroß und schob dann zum 1:0 ein.

Rund zehn Minuten vor dem Halbzeitpfiff bauten die Kleeblätter ihre Führung aus: Nach einer Ecke von Bastian Müller schraubte sich Tanju Öztürk hoch und beförderte die Kugel per Kopf in die Maschen (34.). Hamdi Dahmani machte die Partie dank seines Treffers kurz nach dem Wiederanpfiff (47.) für kurze Zeit wieder spannend, doch Shaibou Oubeyapwa konnte den alten Abstand eine gute Viertelstunde später wiederherstellen (62.).

Die Samstags-Ergebnisse der Regionalliga West:

Rot-Weiß Oberhausen – Alemannia Aachen 3:1 (2:0)

Wuppertaler SV – FC Schalke 04 II 2:0 (1:0)

Bonner SC – SV Lippstadt 08 0:0 (0:0)

SV Straelen – SV Bergisch Gladbach 3:1 (0:1)

FC Wegberg-Beeck – Borussia Dortmund II 0:2 (0:0)

VfB Homberg – SV Rödinghausen 0:2 (0:1)

SC Wiedenbrück – Fortuna Düsseldorf II 0:2 (0:0)

Sportfreunde Lotte – Preußen Münster 1:1 (0:0)