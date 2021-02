Corona-Verdachtsfall bei Lippstadt: RWE-Heimspiel fällt aus

Das Essener Stadion muss an diesem Samstag leer bleiben. Das Regionalliga-Heimspiel gegen Lippstadt fällt aus.

Essen. An der Essener Hafenstraße wird Samstag kein Ball rollen. Das RWE-Heimspiel gegen den SV Lippstadt fällt aus. Grund ist ein Corona-Verdachtsfall.

Das Fußball-Regionalligaspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem SV Lippstadt an diesem Samstag fällt aus. Wie der Westdeutsche Fußballverband am Donnerstag bekannt gegeben hat, wird die Partie kurzfristig abgesetzt, da sich der Großteil des Lippstädter Kaders nach einem Corona-Verdachtsfall in Quarantäne befindet.

ℹ️ Unser Heimspiel gegen den @svl1908 fällt aus ❌

Da sich der Großteil des Lippstädter Kaders nach einem Corona-Verdachtsfall seit einigen Tagen in Quarantäne befindet, wurde die Partie vom Westdeutschen Fußballverband abgesetzt 👉 https://t.co/RicsGngyhp#nurderrwe #immeRWEiter pic.twitter.com/qyVy96bcV8 — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) February 18, 2021

„Die Absage des dritten Spiels in Folge ist schade, aber nicht zu ändern. Die Gesundheit aller Beteiligten geht vor. Ausdrücklich bedanken möchten wir uns bei den Kollegen aus Lippstadt, die uns frühzeitig und transparent informiert haben. Unsere volle Konzentration gilt nun dem Auswärtsspiel bei Fortuna Düsseldorf II“, kommentiert RWE-Sportdirektor Jörn Nowak den Spielausfall.

Wann das Spiel zwischen Essen und Lippstadt nachgeholt wird, steht noch nicht fest. (fs)

