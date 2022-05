RWE oder Preußen Münster: Alles zum Regionalliga-Herzschlagfinale

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster duellieren sich um die Meisterschaft in der Regionalliga West. Am Samstag fällt die Entscheidung.

Essen. Am Samstag fällt die Entscheidung: Rot-Weiss Essen oder Preußen Münster - nur einer kann in die 3. Liga aufsteigen. Alle News und Hintergründe.

Rot-Weiss Essen oder Preußen Münster - welcher Regionalligist holt die Meisterschaft und steigt in die 3. Liga auf? Am kommenden Samstag kommt es zur Entscheidung. RWE empfängt um 14 Uhr Rot Weiss Ahlen, Preußen zeitgleich die U21 des 1. FC Köln.

Rot-Weiss geht als Tabellenführer in den letzten Spieltag. Die Essener haben am Samstag mit 3:0 beim SV Rödinghausen gewonnen und sich an den Münsteranern vorbeigeschoben. Die hatten am Freitag lediglich 0:0 in Wiedenbrück gespielt.

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster wollen in die 3. Liga

Die Ausgangslage könnte brisanter kaum sein: RWE und Münster haben 84 Punkte. Die Bergeborbecker allerdings haben die bessere Tordifferenz (+2).

Die Spiele beider Teams sind längst ausverkauft, die Fans fiebern dem kommenden Samstag entgegen. Hier finden Sie alle News und Hintergründe zu dem Finalspieltag in der Regionalliga West. Dieser Artikel wird in dieser Woche laufend aktualisiert.

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster: Die Fans hoffen

Nur ein Klub darf hoch in die 3. Liga. Die Fanszenen von Rot-Weiss Essen und Preußen Münster hoffen auf den großen Coup, die große Feier am Samstag. Zwei Blogger erzählen, was ihnen der Aufstieg bedeuten würde, welche Träume in Erfüllung gehen würden.

Münster braucht Schützenhilfe von Ahlen in Essen

Rot Weiss Ahlen kann Rot-Weiss Essens Aufstieg verhindern. Manche Fans von Preußen Münster erwarten aber keine Schützenhilfe, da zwischen dem SCP und RWA eine Rivalität besteht. Wie die Ahlener darauf reagieren.

RWE-Aufstieg 2011: Waldemar Wrobel erinnert sich

Regionalligist Rot-Weiss Essen feierte zuletzt vor elf Jahren einen Aufstieg. Damals war Titelgewinn für den Traditionsclub etwas ganz Besonderes.

Als Rot-Weiss Essen alle mit dem Meistertitel überraschte

Drama vor dem finalen Akt: Schafft es Essen oder Münster?

Rot-Weiss Essen und Preußen Münster schreiben an einem Drama, dessen Schlussakt am Samstag fertiggestellt wird. Essen oder Münster, wer schafft es? Die Chronik eines verrückten Titelrennens zweier großer Traditionsvereine.

Rot-Weiss Essen: Herzenbruch will eine Legende werden

Im großen Interview spricht RWE-Dauerbrenner Felix Herzenbruch über das Spiel am Wochenende. Der 29-Jährige ist mit dem SC Paderborn bereits zweimal aufgestiegen - mit Essen kann er am Samstag nachlegen. Er erzählt, was sich nach der Trennung von Christian Neidhart geändert hat, was RWE sich vornimmt und wie er eine Legende werde möchte.

RWE-Ikonen drücken Essen die Daumen

Die Liste der Ex-Spieler, die Rot-Weiss Essen die Daumen drücken, ist lang. "Rot-Weiss Essen gehört von den Fans, vom Stadion, von der Stadt her nach ganz oben", sagt zum Beispiel Mario Basler. Was Jürgen Röber und Frank Mill vor dem Finale sagen, lesen Sie hier.

Brennpunkte zum Regionalliga-Finale:

Regionalliga West: Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten in der Übersicht:

Rot-Weiss Essen (Platz 1, 37 Spiele, 84 Punkte, 82:32 Tore)

Samstag, 14.05., 14 Uhr Rot Weiss Ahlen (H)

Preußen Münster (Platz 2, 37 Spiele, 84 Punkte, 71:23 Tore)

Samstag, 14.05., 14 Uhr: 1. FC Köln II (H)

