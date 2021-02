DFB-Pokal: Auslosung, TV, Termine, RWE- und BVB-Gegner

Essen. Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund haben sich für das Viertelfinale des DFB-Pokals qualifiziert. Hier gibt es alle Infos zur Auslosung.

Am 2. und 3. Februar 2021 stand das Achtelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Aus Reviersicht erfreulich: Außenseiter Rot-Weiss Essen (2:1 n.V. gegen Bayer Leverkusen) und der BVB (3:2 n.V. gegen Paderborn) haben den Einzug in das Viertelfinale geschafft. Für Schalke 04 (0:1 beim VfL Wolfsburg) und den VfL Bochum (0:4 in Leipzig) war im Achtelfinale Endstation.

Alle Ansetzungen und Ergebnisse (chronologisch) gibt es hier im Überblick:

Rot-Weiss Essen - Bayer Leverkusen...... 2:1 (0:0, 0:0) n.V.

Holstein Kiel - Darmstadt 98............ 1:1 (1:1, 0:0) n.V., 7:6 i.E.

Werder Bremen - SpVgg Greuther Fürth ... 2:0 (1:0)

Borussia Dortmund - SC Paderborn ....... 3:2 (2:2, 2:0) n.V.

VfL Wolfsburg - Schalke 04 1:0 (1:0)

RB Leipzig - VfL Bochum 4:0 (2:0)

Jahn Regensburg - 1. FC Köln 2:2 (2:2, 2:2) n.V., 4:3 i.E.

VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 1:2 (1:1)

Damit liegen bei der Viertelfinal-Auslosung am Sonntag in der ARD-Sportschau die Namen von fünf Bundesligisten, zwei Zweitligisten und einem Viertligisten in der Lostrommel. Beginn der TV-Übertragung ist um 18:30 Uhr. Das Viertelfinale wird live im TV ausgelost. Die Paarungen wird der neue deutsche Segel-Held Boris Herrmann ziehen. Herrmann hatte in den vergangenen Monaten durch seine Teilnahme als erster Deutscher an der Langstrecken-Regatta Vendee Globe über insgesamt 50.000 km für Aufsehen gesorgt.

Klar ist, dass Rot-Weiss Essen als Regionalligist gegen alle sieben möglichen Gegner den Heimvorteil genießen wird. Pokal-Sensation RWE hatte vor dem Coup gegen Leverkusen bereits Bundesligist Arminia Bielefeld (1:0) und Zweitligist Fortuna Düsseldorf (3:2) ausgeschaltet. Ausgetragen wird das Viertelfinale des DFB-Pokals am 2. und 3. März 2021. (fs)

Weitere Termine im DFB-Pokal:

Halbfinale: 01./02. Mai 2021, Finale (in Berlin) 13. Mai 2021.