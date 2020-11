DFB-Pokal: Warum RWE Bayern, BVB oder Schalke nicht will

Essen. Am Sonntagabend wird die zweite Runde des DFB-Pokals ausgelost. Auf wen treffen BVB, S04, VfL und RWE? Die wichtigsten Infos vor der Auslosung.

Ex-Nationalspielerin und Fußballtrainerin Inka Grings wird an diesem Sonntag ab 18.30 Uhr die Frage beantworten, welche Klubs sich in der zweiten Runde des DFB-Pokals begegnen werden. Das bewegt alle Klubs, insbesondere aber den verbliebenen Underdog in der Runde, Rot-Weiss Essen. Der Regionalligist warf in der ersten Runde Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld (1:0) raus und hofft natürlich auf ein spannendes Los. Jedoch soll es in der zweiten Runde kein Kracher der Kategorie Bayern München oder Borussia Dortmund sein. Der Grund ist die aktuelle Corona-Lage, die derzeit keine Zuschauer in den Stadien erlaubt.

Das Team von Regionalligist Rot-Weiss Essen schaut am Sonntag gespannt auf die Auslosung im DFB-Pokal. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

„Wenn wir Bayern oder Dortmund bekommen, wäre ich bei der Aussage, die Torsten Lieberknecht damals getroffen hat. Das wäre ein absolutes Scheiß-Los ohne Zuschauer", sagt RWE-Trainer Christian Neidhart im Gespräch mit dem RevierSport. "Die sind zu gut. Ich hoffe, dass wir einen Gegner bekommen, bei dem wir das Gefühl entwickeln, unser Heimspiel erfolgreich gestalten zu können“, betont Neidhart. Auch ein Duell mit dem Erzrivalen Schalke 04 würde der Tabellenführer der Regionalliga deshalb gerne vermeiden. "Ich weiß nicht, ob die Fans sich freuen würden, wenn sie bei so einem Spiel nicht dabei sein könnten. Das wäre schon schade."

Beim FC Schalke 04, der erst nach dem unwürdigen Gezerre beim bayrischen Verband sich im Nachholspiel gegen den 1. FC Schweinfurt durchsetzen konnte, sehnt sich bei der Auslosung vermutlich nach einem Los, das ein erneutes Erfolgserlebnis ermöglicht.

Für die Frauen, deren Partien ebenfalls ermittelt werden, geht es im DFB-Pokal bereits um das Achtelfinale

Der DFB lässt die Partien für die nächste Runde angesichts der besonderen Umstände diesmal nicht im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund sondern im ARD-Studio in Köln auslosen. (fs)

Die wichtigsten Fakten zur Pokalauslosung

Was: Auslosung für die zweite Runde des DFB-Pokals am 22. Und 23 Dezember,

sowie Auslosung für das Achtefinale des DFB-Pokals der Frauen am 22. und 23. Dezember

Ort: Studio der ARD-Sportschau in Köln

Zeit: ab 18.30 Uhr

„Losfee“: Inka Grings

Ziehungsleiter: Peter Frymuth (DFB-Vizepräsident)

Moderator: Alexander Bommes

Die weiteren Runden des DFB-Pokal im Überblick

Achtelfinale: 2./3. Februar 2021

Viertelfinale: 2./3. März 2021

Halbfinale: 1./2. Mai 2021

Finale: 13. Mai 2021

Diese Mannschaften spielen in der 2. Runde des DFB-Pokals

Bundesliga:

Borussia Dortmund, FC Schalke 04 , Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln , Bayer 04 Leverkusen 1. FSV Mainz 05, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, FC Augsburg, VfL Wolfsburg, Union Berlin, Werder Bremen, TSG Hoffenheim, VfB Stuttgart, SC Freiburg, Bayern München



2. Bundesliga:

VfL Bochum, Fortuna Düsseldorf, SC Paderborn 07 , Eintracht Braunschweig VfL Osnabrück, SpVgg Greuther Fürth, Holstein Kiel, SV Sandhausen, Jahn Regensburg, SC Paderborn 07, SV Darmstadt 98, Hannover 96

3. Liga:

SV Wehen Wiesbaden

Dynamo Dresden

Regionalliga:

Rot-Weiss Essen, SSV Ulm 1846, SV Elversberg

So geht es bei den Frauen weiter:

Viertelfinale 2./3. März

Halbfinale 20./21 April oder 1./2. Mai

Finale: 13. Mai (in Köln)

Diese Mannschaften sind bei den Frauen noch dabei

Bundesliga: MSV Duisburg,SV Meppen, Werder Bremen, 1. FFC Turbine Potsdam, VfL Wolfsburg, Eintracht Frankfurt, Bayern München, SC Freiburg, TSG Hoffenheim

2. Bundesliga: SG Andernach, FSV Gütersloh, RB Leipzig, 1. FC Köln

Regionalliga: SV Weinberg

Die Auslosung für die 2. Runde im DFB-Pokal im Live-Ticker

(ab 18.30 Uhr)