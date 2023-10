Euphorie bei Rot-Weiss Essen: Kracher gegen Arminia Bielefeld ausverkauft

Neue Töne nach Derby-Sieg beim MSV Duisburg - ist RWE doch reif für mehr? In unserem RWE-Talk analysieren wir das 2:1 in Duisburg.

Essen. Nach drei Siegen in Folge ist die Euphorie bei Rot-Weiss Essen groß. Für das Spiel am Samstag gegen Arminia Bielefeld gibt es keine Tickets mehr.

Das Stadion von Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen kommt beim Thema Auslastung an seine Grenzen. Das nächste Spiel ist jedenfalls ausverkauft. Für die Partie am Samstag (4. November, 14 Uhr) gegen Arminia Bielefeld gibt es keine einzige Karte mehr. Das Duell am 14. Drittliga-Spieltag gegen den Zweitliga-Absteiger ist nach Münster und Dresden schon die dritte Partie des laufenden Fußballjahres, welche vor einem ausverkauften Heimbereich stattfindet. Erstmals in dieser Saison sind auch alle Gästeblock-Tickets vergriffen.

In den bisherigen sechs Heimspielen begrüßte RWE 101.302 Zuschauer, was einem Schnitt von 16.884 Fans pro Partie entspricht. Nach dem Bielefeld-Match wird dieser auf etwa 17.200 ansteigen.

Eine Woche später wartet dann schon das nächste Highlight auf RWE - wenn es wieder zuhause gegen Traditionsverein SV Waldhof Mannheim geht (Sonntag, 12. November, 16.30 Uhr).

Zwei Heimspiele in Folge für Rot-Weiss Essen

Nach dem Bielefeld-Heimspiel ist vor der nächsten Mannheim-Heimpartie. Bis Dienstagabend (20 Uhr) können RWE-Mitglieder Karten für das Duell gegen den SV Waldhof Mannheim (So., 12. November, 16.30 Uhr) im Online-Ticketshop ergattern.

Ab Donnerstag (2. November, 10 Uhr) startet der freie Verkauf im Online-Ticketshop und in den bekannten Vorverkaufsstellen. Der Verkauf am Ticketschalter am Fanshop an der Hafenstraße beginnt ab 14 Uhr.

Rot-Weiss Essen heute im Niederrheinpokal in Straelen

Heute spielt Rot-Weiss Essen auch. Jedoch in der Fremde. Gegner ist der SV Straelen im Niederrheinpokal-Achtelfinale. Für Titelverteidiger RWE zählt beim Oberligisten natürlich nur das Weiterkommen.

