Finaltag der Amateure: Alle Spiele in der Übersicht

Essen. Am Tag der Amateure am Samstag stehen insgesamt 19 Landespokal-Endspiele auf dem Programm. Die ARD wird sie live übertragen. Der Überblick.

An diesem Samstag spielen die Landesverbände ihre Pokalsieger aus. Dieser Sieger dürfen in der kommenden Saison im DFB-Pokal mitspielen. Wer auf wen trifft und was das für die neue Spielzeit bedeutet, haben wir zusammengefasst. Alle Partien werden ab 14.45 Uhr live in der ARD übertragen.

Anpfiff, 14.45 Uhr

AOK-Landespokal Brandenburg: FSV Union Fürstenwalde - SV Babelsberg

Sieger trifft im DFB-Pokal auf VfL Wolfsburg

LOTTO-Pokal Hamburg: Eintracht Norderstedt - TSV Sasel

Sieger trifft auf Bayer Leverkusen

Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen - 1. FC Kleve

Sieger trifft auf Arminia Bielefeld

Bitburger-Rheinlandpokal: FC Karbach - FV Engers 07

Sieger trifft auf VfL Bochum

Wernesgrüner Sachsenpokal: FC Eilenburg - Chemnitzer FC Sieger trifft auf TSG Hoffenheim

SBFV-Rothaus-Pokal Südbaden: 1. FC Rielasingen-Arlen - SV Oberachern Sieger trifft auf Holstein Kiel

Köstritzer-Pokal Thüringen: FSV Martinroda - FC Carl Zeiss JenaSieger trifft auf Werder Bremen

DB Regio-wfv-Pokal Württemberg: TSG Balingen - SSV Ulm

Sieger trifft auf Erzgebirge Aue

Anpfiff, 16.45 Uhr

bfv-Rothaus-Pokal Baden: FC Nöttingen - SV Waldhof Mannheim

Sieger trifft auf SC Freiburg

AOK-Landespokal Berlin: Viktoria Berlin - VSG Altglienicke

Sieger trifft auf 1. FC Köln

Lübzer Pils Cup Mecklenburg-Vorpommern: FC Hansa Rostock - Torgelower FC Greif

Sieger trifft auf VfB Stuttgart

Bitburger-Pokal Mittelrhein: 1. FC Düren - Alemannia Aachen

Sieger trifft auf Bayern München

Sparkassen-Pokal Saarland: FC Homburg - SV Elversberg

Sieger trifft auf FC St. Pauli

SHFV-Lotto-Pokal Schleswig-Holstein: SV Todesfelde - VfB Lübeck

Sieger trifft auf VfL Osnabrück

Bitburger-Verbandspokal Südwest: 1. FC Kaiserslautern - SV Alemannia Waldalgesheim

Sieger trifft auf Jahn Regensburg

Anpfiff, 16.50 Uhr

Bitburger Hessenpokal: FSV Frankfurt - TSV Steinbach

Sieger trifft auf SV Sandhausen

Anpfiff, 17.45 Uhr

Lotto-Pokal Bremen: Blumenthaler SV - FC Oberneuland

Sieger trifft auf Borussia Mönchengladbach

Krombacher-Niedersachsenpokal: MTV Gifhorn - MTV Eintracht Celle

Sieger trifft auf Sieger trifft auf FSV Mainz 05

Krombacher Westfalenpokal: RSV Meinerzhagen - SV Schermbeck

Sieger trifft auf SC Paderborn

Anmerkung: Das Finale des Landespokals in Bayern findet erst am 5. September statt. Am 1. September wird der Gegner des Drittligisten TSV 1860 München ausgespielt. Viertligist Viktoria Aschaffenburg spielt im Halbfinale gegen den Zweitligisten Würzburger Kickers. Im DFB-Pokal trifft der Bayern-Vertreter auf Bundesligist FC Schalke 04. (fs)