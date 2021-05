Hoffnung für RWE: BVB II muss schweren Ausfall verkraften

Dortmund. Rot-Weiss Essen hat Platz eins in der Regionalliga erobert, muss aber auf Ausrutscher des BVB II hoffen. Die Dortmunder haben Personalsorgen.

Am 24. April, dem Tag des 3:3-Remis gegen die U23 des FC Schalke 04, hat die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund das letzte Spiel bestritten. Bis zum 18. Mai befindet sich ein Teil der Mannschaft noch in Quarantäne, ein anderer Teil - zehn Spieler insgesamt - trainiert derweil weiter.

Im Training erlitt die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen nun einen herben Rückschlag: Innenverteidiger Lennard Maloney wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. "Lennard hat sich einen Ermüdungsbruch im Fuß zugezogen", bestätigt BVB-II-Manager Ingo Preuß dem RevierSport.

Der 21-jährige US-Amerikaner Maloney wird auch den RWE-Fans in Erinnerung geblieben sein: Beim 1:1 an der Hafenstraße dirigierte der 1,87 Meter große Innenverteidiger so lautstark die BVB-Mannschaft, dass dies noch nach dem Spiel Thema in den Sozialen Medien war. Die Regionalliga-Fans bekamen das Organisations- und Kommunikationstalent Maloneys auch im Livestream mit.

Dortmund verliert jetzt nicht nur seinen Lautsprecher, sondern auch einen wichtigen Innenverteidiger. Maloney, der einst auch unter Ex-RWE-Trainer Chrstian Titz bei Rot-Weiss Essen im Probetraining vorspielte, bestritt in der laufenden Saison 34 von 35 möglichen Spielen und stand dabei 30 Mal von der ersten bis zur letzten Spielminute auf dem Rasen. Er ist ein absoluter Leistungsträger der U23-Mannschaft des BVB. Neben Maloney fallen auch Maximilian Hippe (Bänderriss), Moritz Broschinski (Muskelverletzung) und Taylan Duman (Muskelbündelriss) verletzt aus.

Die restlichen fünf Spiele des BVB II in der Übersicht

23.05. (14.00 Uhr) SV Straelen (A)

26.05. (19.30 Uhr) SV Rödinghausen (A)

29.05. (14.00 Uhr) VfB Homberg (H)

01.06. (19.30 Uhr) Bergisch-Gladbach (H)

05.06. (14.00 Uhr) Wuppertaler SV (A)

Derweil wurde auch bekannt, dass nach Taylan Duman (1. FC Nürnberg) auch zwei weitere Spieler die Reserve der Dortmunder zum 1. Juli 2021 verlassen werden. Während Malte Wengerowski (eine Spielminute in dieser Saison) zum niedersächsischen Oberligisten Blau-Weiß Lohne wechseln wird, ist das Ziel von Torhüter Krystian Wozniak (kein Einsatz) noch unbekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE