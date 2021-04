Live! 1:1 - Preußen Münster stellt den BVB II vor Probleme

Münster. Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund II gastiert am Mittwochabend beim Tabellendritten Preußen Münster. Das Spiel im Live-Ticker.

Elf Spiele, acht Siege, drei Remis und keine einzige Niederlage: Borussia Dortmund II und der SC Preußen Münster bewegen sich in einer bislang nahezu tadellosen Regionalliga-Rückserie quasi im Gleichschritt. Die Schwarz-Gelben stehen in der Rückrunden-Tabelle lediglich aufgrund des besseren Torverhältnisses vor den Preußen auf dem ersten Platz.





„Münster ist ein starker Gegner. Das haben wir auch im Hinspiel erlebt. Sie spielen sehr physisch und agieren oft mit langen Bällen und Verlagerungen“, betont BVB-Coach Enrico Maaßen im Gespräch mit RevierSport und ergänzt: „Sie sind sehr erfahren und haben viele Spieler in den eigenen Reihen, die schon höherklassig gespielt haben. Zudem sind sie ausgeruht. Für uns wird es wieder ein anspruchsvolles und intensives Spiel.“

Mit Steffen Tigges und Ansgar Knauff, die beide am Dienstagabend mit den Profis in Manchester waren, fehlen dem Dortmunder Trainer für das Duell in Münster zwei Schlüsselspieler. „Wir müssen die Situation so annehmen, wie sie ist und improvisieren“, meint Maaßen, „aber wir haben eine Idee, wie wir es angehen werden.“ (fs)

Hier geht es zu unserem Live-Ticker: