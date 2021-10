Live! Das Regionalliga-Spitzenspiel: RWE spielt gegen RWO

Essen. Um 14 Uhr spielt Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Das Derby ist das Spitzenspiel der Regionalliga West. Hier geht es zum Live-Ticker.

Am diesem Samstag wird es voll an der Hafenstraße: Um 14 Uhr spielt Rot-Weiss Essen gegen Rot-Weiß Oberhausen. Es ist das Topspiel der Regionalliga West, der Erste gegen den Zweiten. Auf den Tribünen ist dabei mit einer Rekordzahl zu rechnen – erstmals sind rund 12.500 Zuschauende erlaubt, darunter 1100 Oberhausener. Alle Tickets für das Derby sind bereits ausverkauft, eine Tageskasse wird es daher nicht geben.

Es wird auch Zeit, dass endlich der Ball rollt, außerhalb des Spielfeldes wurden ja genug Nettigkeiten ausgetauscht. Auf den süffisanten Einwand von Christian Neidhart, „in Oberhausen wird auch nicht mit Knöpfen bezahlt“, folgte natürlich das unmittelbare Echo durch RWO-Präsident Hajo Sommers, den RWE-Coach ginge es „einen Scheiß an“, wie RWO seine Spieler bezahlt kriege. Neidharts Replik: „Oh, ich kenne Herrn Sommers gar nicht, da hab ich wohl in ein Wespennest gestochen“, meinte er grinsend. Auf Anfrage erklärte die Polizei, dass sie die Partie als sogenanntes Risikospiel einstuft. Entsprechend werden die Einsatzkräfte an diesem Tag in höherer Zahl unterwegs sein.





Hier geht es zum Live-Ticker Rot-Weiss Essen- Rot-Weiß Oberhausen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE