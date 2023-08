Live! Rot-Weiss Essen bei Viktoria Köln: Ticker zum Spiel

Rot-Weiss Essen hat vor einer tollen Kulisse an der Hafenstraße einen Heimsieg gegen Erzgebirge Aue verpasst. Am Ende musste sich RWE mit einem 1:1-Remis begnügen. Auf einem holprigen Geläuf war für Rot-Weiss deutlich mehr drin. Schon am Mittwoch hat RWE in Köln die nächste Chance, um den ersten Saisondreier einzufahren. In unserem RWE-Talk "vonne Hafenstraße" analysieren Ralf Wilhelm, Krystian Wozniak und Moderatorin Kira Alex das erste Liga-Heimspiel der Saison.

Köln. Rot-Weiss Essen hofft im dritten Anlauf auf den ersten Saisonsieg in der 3. Liga. Heute geht es zu Viktoria Köln. Das Spiel im Live-Ticker.

Glaubt man den Zahlen, dann dürfte es heute schwer werden für Rot-Weiss Essen. Es geht heute (19 Uhr, Magenta Sport) in der 3. Liga in den Höhenpark zu Viktoria Köln. Seit elf Jahren hat RWE bei der rechtsrheinischen Viktoria nicht mehr gewonnen, und an diesem Mittwoch wäre es wichtiger denn je, diesen Fluch zu beenden. Denn aus den ersten drei Pflichtspielen gab es für die Essener trotz ansprechender Leistungen noch keinen Sieg.

Viktoria Köln gegen Rot-Weiss Essen: Das Spiel heute im Live-Ticker

Was die Aufgabe erschwert: Viktoria Köln ist in blendender Form. Zweiter sind die Kölner mit sechs Punkten in der Dritten Liga, im DFB-Pokal warfen die Domstädter Werder Bremen aus dem Pokal. „Es ist klar zu erkennen, dass sich die Viktorianer über ein gutes Ballbesitz- und Positionsspiel auszeichnen“, sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski über den Gegner.

Die Essener fahren mit Personalproblemen nach Köln. In der Abwehr wird es eng. Kapitän Felix Bastians fällt aus, Aaron Manu (Innenverteidigung) und Ekin Celebi (Linksverteidigung) fehlen schon länger.

Felix Götze dürfte somit heute in die Innenverteidigung von Rot-Weiss Essen rücken, wenngleich Dabrowski noch nichts verraten möchte: „Es kommt auf die Ausrichtung an, die wir im Kopf haben.“ Der 45-Jährige wird sich wohl für eine eher abwartende Taktik entscheiden.

