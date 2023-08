Live! Rot-Weiss Essen eröffnet in Halle die Drittliga-Saison

Halle. Rot-Weiss Essen bestreitet das Eröffnungsspiel der 3. Liga an diesem Freitagabend. Um 19 Uhr gastiert das Team beim Halleschen FC. Der Ticker.

Endlich hat die fußballfreie Zeit ein Ende: Die 3. Liga öffnet an diesem Freitagabend wieder ihre Pforten, das bedeutet dass auch Rot-Weiss Essen wieder in den Pflichtspielbetrieb zurückkehrt. Und das Team von Christoph Dabrowski hat sogar die Ehre, das Auftaktspiel der 3. Liga zu bestreiten - um 19 Uhr gastieren die Rot-Weissen beim Halleschen FC, der bereits in seine zwölfte Drittliga-Saison in Folge geht. Ein Duell auf Augenhöhe? Die Klubs beendeten die vergangene Saison auf dem 15. (RWE) und auf dem 16. (HFC) Tabellenplatz - also gerade so vor den Abstiegsplätzen.

Hier geht es zum Live-Ticker der Partie Hallescher FC - Rot-Weiss Essen

