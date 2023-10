Live! Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden heute im Ticker

Rot-Weiss Essen verliert 1:2 in Ulm. In "Vonne Hafenstraße" ordnen wir die Niederlage ein, sprechen über Dresden und diskutieren, wie Dabrowski mit der harmlosen Offensive umgehen sollte.

Essen. Showdown an der Hafenstraße: Rot-Weiss Essen trifft heute (13:30 Uhr) auf Drittliga-Tabellenführer Dynamo Dresden. Das Spiel im Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen freut sich auf einen Fußball-Knaller. In der 3. Liga kommt es heute zum Duell mit Tabellenführer Dynamo Dresden. Ein Duell zweier Traditionsvereine mit enormem Fan-Potential. Anstoß im Stadion an der Hafenstraße ist um 13:30 Uhr. Rund 2000 Anhänger aus Dresden werden erwartet, der Heimbereich ist schon länger ausverkauft.

Der Respekt vor dem Gegner, der sechs seiner sieben Spiele gewonnen hat und die Tabelle in der 3. Liga souverän anführt, ist groß. "Sie sind derzeit das Maß der Dinge der Dritten Liga“, sagt RWE-Trainer Christoph Dabrowski. „Es wird eine Riesenherausforderung für uns, wir werden uns dem Gegner stellen.“

RWE-Trainer Christoph Dabrowski. Foto: firo

Rot-Weiss Essen setzt gegen Dresden auf seine Fans

RWE verlor in der Vorwoche bei Aufsteiger SSV Ulm mit 1:2, bleib zuvor aber drei Spiele in Folge ungeschlagen. Im Niederrheinpokal gelang am Mittwoch ein souveräner 5:0-Sieg gegen den Oberligisten SC St. Tönis. Im eigenen Stadion setzen die Essener voll auf den Faktor Atmosphäre. Dabrowski kann den Anpfiff kaum erwarten: „Ich freue mich, dass Dresden so viele Fans mitbringt. Ich denke, dass das Stadion brennen wird, vor allem, weil unsere Fans richtig Alarm machen werden.“

Rot-Weiss Essen: Darauf kommt es gegen Dynamo Dresden an

