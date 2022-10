Live! Rot-Weiss Essen gegen Dresden ohne Engelmann

Lautstark am Spielfeldrand: RWE-Trainer Christoph Dabrowski.

Essen. Drittliga-Aufsteiger gegen Zweitliga-Absteiger: Kann Rot-Weiss Essen im Duell mit Dynamo Dresden überraschen? Das Spiel im Live-Ticker.

In diesem Drittliga-Duell steckt eine Menge Tradition: Rot-Weiss Essen tritt heute (14 Uhr) gegen Dynamo Dresden an. Das Stadion an der Hafenstraße ist ausverkauft. Nach einer solchen Partie haben sich die RWE-Fans lange gesehnt.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski musste seine Startelf nach dem 3:0-Erfolg beim SC Freiburg II umbauen. Felix Bastians hat sich , da es nach einer Zahn-OP im Sommer Komplikationen gab. Simon Engelmann ist angeschlagen, konnte am Freitag nicht trainieren und fällt ebenfalls aus. Felix Herzenbruch und Isaiah Young sind in die Startelf gerückt, Ron Berlinksi agiert diesmal als Sturmspitze.

Hier geht es zum Live-Ticker:

Die Ansprüche der Klubs sind grundlegend verschieden: RWE möchte als Aufsteiger die Klasse halten, Dynamo hingegen stieg der 2. Bundesliga ab – und will auch dorthin zurück. Die Essener stehen drei Punkte vor der Abstiegszone, die Dresdener drei Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz. (fs)

