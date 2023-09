Live! Rot-Weiss Essen gegen SSV Jahn Regensburg im Ticker

Fußball inside – der Experten-Talk: Bochum und Essen voll im Soll!

Während andere Pottvereine kriseln, läuft es bei RWE und VfL im Moment ganz rund. Aber: Die Bochumer warten immer noch auf den ersten Saisonsieg. Im nächsten Spiel geht es zuhause gegen Eintracht Frankfurt. Dann geht es in München gegen die Bayern. Warum der VfL im Moment jedem Gegner "aufn Sack gehen kann" und wie wichtig "Flick-Killer" Asano ist - VfL-Experte Markus Rensinghoff erklärt es euch. Essen-Reporter Christian Brausch spricht mit Moderator Nils Halberscheidt über die große Erleichterung an der Hafenstraße und erläutert, warum der Lauf in der dritten Liga nicht dafür sorgt, dass in Essen jemand den Boden unter den Füßen verliert.

Video: FUNKE Foto & Video