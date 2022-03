RWE-Konkurrent Fortuna Köln mit überraschender Heimpleite

Köln. Rot-Weiss Essen muss wegen eines Corona-Ausbruchs eine Zwangspause einlegen. Konkurrent Fortuna Köln patzt gegen den Bonner SC.

Nach dem massiven Corona-Ausbruch bei Regionalliga-Spitzenreiter Rot-Weiss Essen steht der sportliche Betrieb an der Hafenstraße still. . Auch die Partie am Samstag gegen den SV Lippstadt kann nicht stattfinden. Für RWE gab es am Abend dennoch einen guten Grund zur Freude. Denn der Tabellenzweite Fortuna Köln hat sich den Abstiegskandidaten Bonner SC blamiert und mit 1:2 (0:1) verloren. Somit liegen die Kölner bei einem mehr absolvierten Spiel schon vier Punkte hinter Ligaprimus Rot-Weiss Essen.

Fortuna Köln vergibt gegen Bonner SC viele Chancen

Nach dem 1:1 bei Fortuna Düsseldorf II wollte Fortuna Köln gegen den Bonner SC unbedingt wieder siegen, um auf Spitzenreiter Rot-Weiss Essen weiter Druck auszuüben. Von Beginn an spielte die Fortuna auch offensiv.

Dominik Lanius (12.) und Sascha Marquet (29.) hatten noch die besten Einschussmöglichkeiten für die Hausherren. Doch trotz der guten Anfangsphase der Kölner hielt der BSC die Null - und wurde selbst gefährlich. Semih Güler (38.) setzte sich gegen Innenverteidiger Lanius sowie Torwart Weis durch und - unfassbar, aber wahr - schoss der Bonner am leeren Tor vorbei. Eine unglaubliche Szene!

Doch nur vier Minuten später machte Güler seinen Fehlschuss wieder gut. Er flankte haargenau auf Albert Bunjaku und der 38-Jährige köpfte ein - 1:0 für Bonn (42.).

Fortunas Trainer Alexander Ende wechselte zur Halbzeit gleich doppelt. Maik Kegel und Leon Demaj raus, Kai Försterling und Dmitry Imbongo rein. Doch Besserung war nicht in Sicht. Die Fortuna tat sich gegen defensivstarke Bonner, die vor dem Spiel in drei von vier Partien die Null hielten, sehr schwer.

Es kam so, wie es kommen musste: Die Fortuna fand keine Mittel gegen das Bollwerk der Bonner und diese fuhren mit einem gefährlichen Konter den Sieg ein. Albin Thaqi, Winterzugang von Borussia Dortmund II, holte den giftigen Güler von den Beinen und es gab Elfmeter. Güler verwandelte sicher - 2:0 (72.)!

Der Anschlusstreffer von Marquet (77.) reichte nicht mehr für die Fortuna. Es blieb vor rund 1700 Zuschauern beim blamablen 1:2 für die Kölner und nach dem 1:2 bei Rot-Weiss Essen der zweiten Saisonniederlage. Die RWE-Fans wird's freuen...

