Live! Rot-Weiss Essen in Lotte auf Kurs, BVB II noch 0:0

Lotte. Der Zweikampf in der Regionalliga zwischen RWE und dem BVB II geht weiter. Essen konnte zuletzt 2008 in Lotte gewinnen. Der Live-Ticker,

In der Regionalliga West deutet alles auf einen Zweikampf an der Spitze zwischen Rot-Weiss Essen und dem BVB II hin. Beide sind am Samstag ab 14 Uhr im Fernduell im Einsatz. Die U23 von Borussia Dortmund tritt beim VfB Homberg an. RWE muss zu den SF Lotte, die in dieser Spielzeit bisher nicht nachhaltig auf sich aufmerksam machen konnten.

Lotte hat diese Saison erst drei Spiele gewonnen

Während RWE nach 18 Partien immer noch ungeschlagen ist, stehen die Lotter auf einem unbefriedigenden Platz 19. Nur drei von 18 Spielen gewann die Mannschaft von Trainerin Imke Wübbenhorst. Die allerdings allesamt zuhause - auch wenn die Heimbilanz ebenfalls zu wünschen übrig lässt. Noch schlimmer sieht es in der Fremde aus - wo Lotte alle neun Partien vergeigte. Doch jetzt geht es zuhause gegen RWE - gegen den großen Favoriten.

Bessere Chancen gegen einen "Großen" für Lotte?

Die Großen scheinen den Sportfreunden eher zu liegen. Während man zu Hause gegen Bonn, Homberg oder bergisch Gladbach nicht siegen konnte, gewann man gegen Fortuna Köln, Gladbach II oder Alemannia Aachen. Und auch die Bilanz der Vergangenheit gegen RWE spricht für die Hausherren. Denn RWE gewann seit 2008 nicht mehr in Lotte. Damals gab es ein klares 4:1. Stefan Kühne und Sascha Mölders trafen jeweils doppelt. Aus diesem Kader ist heute niemand mehr in Essen aktiv.

Seit diesem 4:1 gab es allerdings nur noch wenig zu holen in Lotte. Sechs Partien, vier gingen an die Sportfreunde und zwei Mal teilte man sich die Punkte. Zuletzt kassierte RWE im Oktober 2015 eine 1:3-Pleite in Lotte. Am Ende der Spielzeit stieg Lotte mit überragenden 83 Punkten in die 3. Liga auf. In diesem Jahr kann es anders kommen. RWE kommt als Spitzenreiter nach Lotte, für die es nur darum geht, nicht in die Oberliga abzusteigen. (cb)

