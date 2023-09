Live! Rot-Weiss Essen in Ulm mit einem Startelf-Wechsel

Ulm. Rot-Weiss Essen ist an diesem Sonntag beim SSV Ulm 1846 gefordert. RWE könnte den Aufsteiger vom dritten Platz verdrängen. Der Live-Ticker.

Der Kapitän bleibt weiter draußen: Rot-Weiss Essens Trainer Christoph Dabrowski vertraut beim Dritttliga-Auswärtsspiel gegen den SSV Ulm 1846 fast derselben Elf, die zuletzt stark auftrat, sich aber beim 0:0 gegen Regensburg nicht belohnte. Nur einen Wechsel gibt es an diesem Sonntag: Stürmer Moussa Doumbouya kehrt in die Startaufstellung zurück, Ron Berlinski sitzt auf der Bank.

Hier geht es zum Live-Ticker:

Die Viererkette bilden also weiterhin Andreas Wiegel, José-Enrique Rios Alonso, Felix Götze und Lucas Brumme – kein Platz an diesem Sonntag für Bastians, den 35-jährigen Leader. „Wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass Felix Bastians unser Kapitän ist und natürlich eine Wertschätzung und eine gewisse Rolle in der Mannschaft einnimmt – nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine. Ich habe eine sehr gute Kommunikation zu meinem Kapitän, sie findet auf Augenhöhe statt“, hatte Dabrowski noch vor der Partie gesagt.

Und: Es gebe immer Überlegungen, die Elf zu ändern. Das Mittelfeld besteht jedoch wieder aus dem gebürtigen Ulmer Vinko Sapina, Torben Müsel, Cedric Harenbrock und auf den Außen Isi Young und Marvin Obuz.

SSV Ulm 1846 mit starkem Saisonstart

Der Gastgeber, frisch aus der Regionalliga Südwest aufgestiegen, ist stark in die Saison gestartet und belegt derzeit den dritten Tabellenplatz. Mit Tom Gaal (früher Mönchengladbach II), Leo Scienza (früher Schalke II) und Tobias Rühle sowie Lennart Stoll (beide früher Preußen Münster) stehen vier Spieler im SSV-Kader, die im Fußball-Westen gut bekannt sind.

Trainer Thomas Wörle warnte vor dem Heimspiel: „Auf uns wartet mit RWE die bisher spielstärkste Mannschaft. Sie verfügen über toll Fußballer, sie spielen bestimmte Muster. Was das Verteidigen angeht, werden wir gegen Essen extrem gefordert sein.“ Um 13.30 Uhr wird die Partie angepfiffen. Sie können das Drittliga-Spiel in unserem Liveticker oder auf Magentasport verfolgen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE