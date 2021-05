LIVE! Rot-Weiss Essen kämpft gegen Straelen um das Finale

Essen. Halbfinale im Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen empfängt den SV Straelen. Anstoß ist um 19 Uhr. Verfolgen Sie die Partie im Live-Ticker.

Rot-Weiss Essen möchte das Finale des Niederrheinpokals erreichen. Dafür müssen die Essener am am Mittwochabend (19 Uhr) im Halbfinale den Ligakonkurrenten SV Straelen besiegen. Essen gilt als Favorit.

Rot-Weiss-Essen-Trainer Christian Neidhart mahnt seine Spieler

„Natürlich haben wir viel zu verlieren. Wer wie wir so viele schöne Momente im DFB-Pokal erlebt hat, der will so etwas nicht leichtfertig aufs Spiel setzen“, mahnte allerdings.

Im Finale würde Rot-Weiss Essen auf den Sieger des anderen Halbfinals zwischen dem Wuppertaler SV und dem treffen (hier geht es zum Live-Ticker dieser Partie). Das Finale findet am 29. Mai statt. Es wird am „Tag der Amateure“ in der ARD übertragen.

