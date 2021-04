Live-Ticker Live! Rot-Weiss Essen geht in Straelen in Führung

Straelen Rot-Weiss Essen tritt beim SV Straelen an und braucht dringend drei Punkte, damit Platz 1 nicht völlig außer Sicht gerät. Der Live-Ticker

Rot-Weiss Essen wollte am Samstag in Straelen die Chance nutzen, den Abstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund II zumindest für eine Nacht auf sechs Punkte zu verkürzen. Die Dortmunder müssen am Sonntag zum schweren Auswärtsspiel bei RW Oberhausen antreten.

RWE-Trainer Christian Neidhart vertraute dabei beim Spiel gegen den SV Straelen, der als Aufsteiger eine starke Saison spielt, auf die Elf vom letzten 4:0-Heimsieg gegen Bergisch-Gladbach. Auch die wieder einsatzbereiten Kevin Grund (Kniebeschwerden) und Alexander Hahn (Quarantäne) mussten zu Beginn erst einmal auf der Bank Platz nehmen.

RWE: Davari, Kehl-Gomez, Herzenbruch, Heber, Neuwirt, Grote, Condé, Harenbrock, Pronichev, Engelmann, Young. Ersatzbank: Golz, Grund, Lewerenz, Hahn, Behounek, Hildebrandt, Kefkir. (fs)

Hier geht es zum RevierSport-Liveticker: