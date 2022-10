Live! Duell auf Augenhöhe - Freiburg und Rot-Weiss Essen 0:0

Freiburg. Die Konkurrenz im Tabellenkeller hat fleißig gepunktet, nun muss Rot-Weiss Essen nachlegen - beim Spiel beim SC Freiburg II. Der Live-Ticker.

Versuch Nummer sechs. Im sechsten Anlauf soll es endlich klappen für Rot-Weiss Essen mit dem ersten Auswärtssieg. Doch Gastgeber SC Freiburg II ist eine harte Nuss. Die U23 des Erstligisten hat im Dreisamstadion noch nicht einmal verloren, und überhaupt erst zwei Gegentore kassiert.

Der Tabellensechste spielt bislang eine starke Saison, während der Aufsteiger von der Hafenstraße nach dem gestrigen Spieltag auf einen Abstiegsplatz gerutscht ist. Aber die Essener haben ja 90 Minuten Zeit, sich davon wieder zu entfernen. Bislang haben sie erst zwei Zähler auswärts gesammelt.

RWE-Trainer Christoph Dabrowski ist natürlich nach wie vor überzeugt, dass der erste Dreier in der Fremde für sein Team allmählich fällig ist. Stabilität in der Abwehr, Präzision im Aufbau und Konsequenz im Abschluss, das alles ist gefordert. „Hinten fehlerfrei und offensiv zupacken“, so die simple Forderung.

Berlinski und Heber rücken ins Team

Dafür hat der Chefcoach auch seine Aufstellung im Vergleich zum Wiesbaden-Spiel (1:3) vor einer Woche geändert. In der Innenverteidigung kehrt Kapitän Daniel Heber zurück in die Startelf für Felix Herzenbruch. Im Angriff muss Lawrence Ennali auf die Bank, weil der dribbelstarke Außen zuletzt doch zu wenig Durchschlagskraft gezeigt hatte.

Für ihn spielt Ron Berlinski, der Physis und Mentalität mitbringt und hoffentlich auch Torgefahr. Er hatte sich beim Testspiel unter der Woche gegen den belgischen Erstligisten Eupen empfohlen und auch beide Treffer beim 2:2 erzielt. Gegen Freiburg läuft er neben Simon Engelmann auf, der endlich auf „Futter“ von seinen Mitspielern hofft.

