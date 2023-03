Live! Rot-Weiss Essen - VfL Osnabrück: Das Spiel im Ticker

Essen. Schwere Aufgabe für Rot-Weiss Essen: Der VfL Osnabrück ist heute (19 Uhr) im Stadion an der Hafenstraße zu Gast. Das Spiel im Live-Ticker.

Ein dicker Brocken wartet heute Abend (19 Uhr, Magenta Sport) in der 3. Liga auf Rot-Weiss Essen. Der VfL Osnabrück mit Ex-RWE-Boss Michael Welling ist zu Gast im Stadion an der Hafenstraße. Acht der vergangenen neun Begegnungen in diesem Jahr hat der VfL gewonnen, und ist mit dieser Erfolgsbilanz die formstärkste Mannschaft der Rückrunde. RWE will nach der 1:2-Niederlage bei Erzgebirge Aue Wiedergutmachung betreiben.

Rot-Weiss Essen gegen VfL Osnabrück: Das Spiel heute im Live-Ticker

Der Respekt vor den Osnabrückern ist groß. RWE-Trainer Christoph Dabrowski erklärte am Donnerstag vor der Partie: „Der Kader ist super besetzt, auch mit erfahrenen Spielern. Ich sehe Osnabrück unter den Top Fünf der Liga.“

Das Hinspiel in Osnabrück verlor RWE mit 0:1, war auch dort nach der Pause gleichwertig, zu nennenswerten Chance kam man damals aber nicht. Und obwohl Osnabrück sehr mächtig erscheint, ist in dieser umkämpften Liga vieles möglich. Phrase, aber Fakt. Das haben die Essener in der Hinrunde gezeigt, und es beweist sich Spieltag für Spieltag. Der überragende Spitzenreiter Elversberg spielt zu Hause 1:1 gegen Schlusslicht Meppen, Osnabrück verliert das einziges Spiel in diesem Jahr gegen den Abstiegskandidaten Bayreuth.

RWE will Gegner Osnabrück den Spaß am Spiel nehmen

