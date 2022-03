RWE-Rivale Preußen Münster muss sich mit 1:1 in Wuppertal begnügen

Wuppertal. Die Konkurrenz von Rot-Weiss Essen hat in der Regionalliga West erneut Punkte liegen gelassen. Preußen Münster rettete in Wuppertal einen Punkt.

Nach dem Sieg am grünen Tisch, die Partie von Preußen Münster bei Rot-Weiss Essenwurde nach dem Abbruch mit 2:0 für den SCP gewertet, wollte Preußen Münster in der Regionalliga im Topspiel beim Wuppertaler SV nachlegen. Das misslang, denn nach 90 Minuten hieß es 1:1 (1:0).

Wuppertaler SV erwischt Traumstart

Der WSV wartete mit einem Traumstart auf, denn der erste Angriff saß sofort. Roman Prokoph verwertete eine halbhohe Hereingabe von der rechten Seite zum 1:0 vor 3076 Zuschauern, darunter rund 800 Anhänger aus Münster. Mit dem Ergebnis ging es auch in die Pause, beide Teams hatten kaum nennenswerte Torchancen, was auch daran lag, dass die Gäste aus vielen Standardsituationen viel zu wenig machten.

Der Wuppertaler SV freut sich über das Tor gegen Preußen Münster. Foto: Stefan Rittershaus / ffs

Wuppertaler SV gegen Preußen Münster

WSV: Patzler - Pytlik, Salau, Schweers - Montag (87. Bilogrevic), Backszat, Heidemann - Hanke, Hagemann (90. Rama), Saric (84. Kübler) - Prokoph (74. Sarpei)

Preußen Münster: Schulze Niehues - Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Hemmerich (59. Langlitz) - Kok (46. Ghindovean), Schwadorf (63. Bindemann) - Pulido (70. Dahlke), Remberg, Teklab - Wegkamp

Tore: 1:0 Prokoph (2.), 1:1 Hoffmeier (90.+4)

Zuschauer: 3076

Schiedsrichter: Nico Fuchs

Nach der Pause wurde weiter um jeden Meter gekämpft. Münster dabei mit mehr Ballbesitz, der WSV wurde nach Kontern gefährlich. Wie in Minute 68, als Noah Salau per Kopf das 2:0 knapp verpasste. Für Münster verpasste Jan Dahlke den Ausgleich - sein Schuss aus kurzer Distanz kullerte knapp am Torpfosten vorbei (87.). Besser machte es in der Nachspielzeit Marcel Hoffmeier, sein Schuss wurde abgefälscht und rutschte ins Tor. Kurz darauf war Schluss.

Ein Remis, was für beide Teams eigentlich zu wenig ist. Vor allem für den WSV, der es verpasste, wieder oben anzuklopfen. Der Gewinner heißt an diesem Spieltag daher Rot-Weiss Essen, obwohl die aufgrund der Corona-Fälle im eigenen Kader nicht spielen konnten. RWE musste am Freitag den Schock des 0:2 am grünen Tisch gegen Münster verdauen. Doch durch die Pleite von Fortuna Köln und den doppelten Punktverlust von Münster hat sich an der erstklassigen Ausgangslage für RWE nichts geändert.

Preußen Münster Freitag gegen Fortuna Köln

Weiter geht es für die Wuppertaler am kommenden Sonntag (14 Uhr) bei Schalke II, der SCP hat das nächste Topspiel vor der Brust. Am Freitag spielt Münster zuhause gegen Fortuna Köln (19 Uhr).

